三合一敵人重現江湖？

2018年11月12日 04:11 中國時報 廖元豪

選戰愈趨白熱化，果然又有人要拉「紅軍」來助選了。

韓國瑜異軍突起，在網路上更吸引了極高的聲量，大大超出原先各方預料。這的確是個可以研究的現象。不過，民進黨台北市長候選人姚文智冒出「背後力量是中國網軍、五毛黨、中資媒體」的批評，而許多「反韓流」的人士也一同跟上。這種反擊方法不只是綠營一貫的「抹紅」策略，更讓人想起戒嚴時期，「威權政府」製造白色恐怖的「三合一敵人」論調。

在所謂「威權統治」時期，政府曾經指稱，「共匪」、「台獨」與「島內野心份子」是分進合擊的三合一敵人。其目的是為了要顛覆政府，攻訐苦心保台的中國國民黨。當年，被指控成「三合一敵人」，就可能遭到白色恐怖的侵害。

這個組合，從現在的角度來看，十分荒謬。「台獨」與「共匪」變成一家人？島內所有的批評者可能都是「野心份子」，而與中共、海外台獨成為共謀？也許極少數的人能夠兼具三種身分，而成為三位一體的超級間諜；但絕大部分的人，無論身屬何種政黨，都不會如此「三位一體」。創造這種荒謬名詞之目的，其實是要抹紅「黨外」與其他對國民黨提出不滿批評的國民與僑民─人民當然有言論自由，但與共匪共謀的「敵人」，自然是該被消滅鎮壓的。

我們以為威權時代已經過去，「三合一敵人」只是歷史笑話。沒想到在21世紀的網路世代，居然有人可以將台灣選舉候選人的網路高聲量、高流量，「歸功」給對岸。似乎暗示著：在社群媒體與其他網站上的「韓粉」，可能是五毛網軍，或是島內野心份子，要不然就是賣台統派。對於無數「自主網民」來說，把他們打成「五毛網軍」，恐怕是最大的羞辱，也是民進黨最不知檢討之處。這種想當然爾，反射型的指控，只有更丟民心，更讓網民氣憤，而嚇不了人。

坦白說，中共想不想、有沒有介入台灣選舉？對岸的網軍是否有影響台灣的網站？當然有可能！但這些人占了整體流量的百分之幾？影響力多大？姚文智等人的批評有沒有具體證據？如果這些問題無法回答，甚至連個科學估算都說不出來，那就是抹紅，就是危言聳聽。

更深一層來說，就算中共或對岸網民跨海來影響，犯法嗎？如果有違反《兩岸人民關係條例》或是其他法律的情況，那執法單位就該起訴這些「共諜」，大家絕對鼓掌叫好。但若沒犯法，而是在「網路無疆界」的正常情形下發表意見，那就是言論自由。美國川普總統涉及「通俄門」，是因為川普本人涉嫌與俄羅斯共謀。而之前遭起訴的俄羅斯人真正被起訴的法條其實不是「干預選舉」，而是使用假帳號假身分等手段而觸犯「詐欺美國」罪。

台灣所有的網路言論當然也只有在犯法且逾越言論自由界線時，才能被查辦。沒有證據，對合法的言論亂加指控，基本上就是「假消息」。真正的動機，與當年國民黨的「三合一敵人」謬論完全一致。拿轉型正義大刀痛砍國民黨的民進黨，卻重拾30～40年前國民黨的爛招，真令人感慨萬千。（作者為國立政治大學法學院副教授）

(中國時報)