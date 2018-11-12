是反蔡英文，不是反改革

2018年11月12日 04:11 中國時報 羅智強

面對民進黨低迷的選情，又是蔡英文的「人多體」上場的時候了。

蔡英文說民怨高，是因為她「選擇了必然得罪人的改革」，11月24日的選舉「不要讓反改革的力量死灰復燃」…歷史的重覆，真是何其相似！

民進黨面對批評，膝蓋式的反應就是「中國害的」、「國民黨留下來的」，今年當然也不會例外，但人多體想把「改革」當成蔡英文的護身符，那台灣人民要問蔡英文，或者姚人多的是：教育部卡住合法當選的管中閔，這是「改革」嗎？張天欽把促轉會當成東廠，還說「間接影射殺傷力最強」，這是改革嗎？監委陳師孟屢屢公然恐嚇司法，這是改革嗎？

一方面說年金會破產，一方面舉債8800億投入尚未財務規畫的「前瞻計畫」，這是改革嗎？陳菊把高雄氣爆善款中的1億3000萬用作律師費，這是改革嗎？關西機場疏運，駐日代表謝長廷把問題推給大阪辦事處，這是改革嗎？普悠瑪號意外，傾整個政府的力量想把錯推在駕駛一個人身上，這是改革嗎？

《勞基法》修法的反覆、行政院長賴清德把手伸入環評、觀光業蕭條、旅館倒閉、遊覽車司機付不出貸款…這些種種讓台灣人失望的作為，是改革嗎？

顯然，台灣人民厭惡的，是民進黨「完全執政，完全鴨霸」、是蔡英文「絕對權力，絕對腐化」、是賴清德「跳票連連、幹話綿綿」、是謝長廷「駐日風光，媚日無光」…。如果蔡英文真的「堅持改革」，民進黨不會輸到連基本盤都不見，姚文智現在的民調至少25%起跳。

當然，除了「改革牌」，人多體還會打「恐中牌」，就是蔡英文刻意擴大馬英九在馬習會3周年政策研討會所重提的「不排除統一」。為什麼說「重提」呢？因為「不排除統一」，蔡英文本人就曾經說過。

2011年9月蔡英文在華府訪問，媒體提問「既然台灣共識不會排除任何可能性，兩岸統一是否也是選項？」 蔡英文毫不猶疑地回答「當我說不排除任何可能，就是不排除任何可能！」

所以，蔡英文批馬英九，不就在打自己臉嗎？蔡英文可以「不排除統一的可能性」，那馬英九的「不排除統一」，又有哪裡不對？

何況，馬英九說「新三不」，是在一個學術研討的場合，跟選舉無關。

蔡英文想要再讓台灣陷入統獨的內耗之中，來拯救民進黨的選情，應該先好好想想韓國瑜說的：「整個南台灣最不需要的就是統獨問題，在此時間點談統獨，對廣大的高雄市民是絕對不需要的。」

蔡英文，你聽懂了嗎？

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)