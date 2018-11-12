2018年11月12日 04:11 中國時報 楊志良

這次九合一地方選舉，執政黨府院黨傾巢而出，「三人幫」─蔡英文、賴清德、陳菊用盡一切資源，想要保有地方政權，因為台北、台中、高雄三都，只要失去任何兩都，蔡英文都會被革去黨主席，內閣也非改組不可，因此名義上是地方選舉，實際上早就是全國性選舉了。但如果綠營因此保住了地方執政權，未來台灣將悽慘無比。

韓國瑜說高雄又老又窮又北漂，但全台灣何止高雄，哪裡不是又老又窮？今年台灣已超過14%是老人，是高齡社會，為什麼？因為今年是2009年以來，人口出生最少的一年，台灣當然越來越老了。

另一方面，殺嬰、虐兒事件也是有史以來最多的一年；也是廢墟少年最多的一年，未就學、未就業、混網咖，甚至吸毒的少年達2萬人以上；人才飄洋過海史上最多的一年；照顧者在身心崩潰下，把被照顧的親人殺害再自殺的悲劇不斷發生，長照2.0根本是芭樂票2.0；也是台灣貧富差距最大的一年，同時也是老闆被開除（關店）最多的一年；而僑外投資卻是最少的一年。

蔡政府雖只執政兩年多，社會及經濟已如此敗壞，而蔡總統居然有臉一再說目前是「台灣經濟過去20年來最好狀態」，這是個天大的假新聞。

至於設立東廠、提名公開宣稱「辦藍不辦綠」的監委、下令國安局要情蒐「詆毀」總統的言論，三人幫挾行政、立法、司法各項資源，以種種匪夷所思的手段，弱化、分裂台灣，恐嚇人民，台灣社會從未如此暗黑，若不以選票封殺三人幫，再讓他們獨裁2年，台灣還有活路可走嗎？

這次選舉實為能否轉化現況，讓台灣再起的選舉，國民黨只有提高此次選舉的層次及訴求，強力拜託全民投藍，才能反轉衰敗的台灣。只要選票7成以上投藍，三人幫必然下台。後年馬上要大選，屆時綠委隨人顧性命，遵從選區的民意而非蔡總統的指令，她就只能孤坐總統府而令不出門了。

同樣地，如果國民黨不能體察情勢，不能在此次選舉反轉，黨主席也必然下台；若北、中、高市均勝選，國民黨則必然由下而上大幅改造，因為當選者不但未依賴黨中央的金錢及人才，反而是若干老黨員必須到候選人的場子取暖，重溫藍軍好久不見的高昂氣勢。國民黨在產生新一代的領導人後，或許可能為台灣打造新的前途，但前提是國民黨必須盡全力號召全民投藍不投綠，搶救不斷向下沉淪的台灣。（作者為亞洲大學教授）

(中國時報)