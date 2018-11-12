2018年11月12日 04:11 中國時報 林清強

馬英九的「新三不」讓選情低迷的綠營以為找到了破口，總統蔡英文連日炮轟馬英九傷害台灣主權，閣揆賴清德也摻上一腳抨擊馬英九「露出馬腳」，意圖將這場地方選舉升級為統獨大戰；不過，在「韓流」強襲之下，綠營的用心恐怕是白費功夫。

在選戰進入倒數決戰時刻，馬英九拋出「新三不」實在是不智，儘管在此之前他曾在出訪美國與馬來西亞時提過類似倡議，但在國內選舉敏感時刻，此時挑動這個議題，徒然給了對手操弄統獨對戰的機會。不過，就整個大環境觀察，這次綠營企圖藉馬英九的「新三不」操作統獨議題，似難以扭回頹勢。

首先，馬英九的「新三不」是在他的基金會研討會上提出，與國民黨並無任何干係。現在的他，除了是卸任總統外，既無公職也無黨職，儘管近來馬英九四處輔選，但他既非是操盤統帥，更非是影響大局的要角，其主張是「個人意見」而非國民黨政策，民進黨若以此祭出「統獨牌」，恐怕難以撼動選情。

其次，「韓流」自始至今一直緊扣經濟民生，這是廣大國人心中共同的痛，無論是青年「北漂」或是城市「又老又窮」，都是經濟低迷造成的後果；從軍公教警、勞工、屋主、攤商、觀光旅遊業者乃至計程車司機，都是荷包失血的一群，他們在乎的正是韓國瑜訴求的「人進得來，東西賣得出去」，至於不能當飯吃的意識形態，根本是無足輕重。

蔡英文與賴清德等綠營大咖，顯然還沒有看清這次民進黨選情艱困的癥結所在，所以企圖透過統獨的老哏召喚支持者歸隊。殊不知今天大多數選民選擇加入韓流行列，就是因為生計困難，即使往昔「肚子扁扁也要投扁」的挺綠選民，如今也棄民進黨而去，挺綠選民想改投，就是明白告訴民進黨「嘜擱來這套」。

「笨蛋，問題在經濟！」美國前總統柯林頓競選時的這句名言，以之贈予綠營仍適用。今年選舉，統獨牌必然不敵經濟牌。（作者為資深媒體人）

(中國時報)