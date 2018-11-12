國民黨不改變 韓流只是迴光返照

2018年11月12日 04:11 中國時報 主筆室

2018九合一選舉進入最後關頭，選情原本大勢底定，卻意外被菜販大鬧天宮掀起的「韓流」改變，泛藍自2014年開始的低迷氛圍因而重新振奮，展現空前的民氣，民進黨面對民意海嘯，被迫開始調整戰略布局。

韓國瑜熱潮成為國民黨茫茫大海中的寶船，許多對藍營失望透頂的支持者終於見到撥雲見日的跡象，重新恢復熱情，論者開始探討韓流的出現能否改變這個陳腐虛弱的百年大黨？

在探討這個大哉問前，或許應先探討，帶動泛藍選情的「韓流」，本質上是國民黨面對敗亡危機時的「破壞式創新」，還是換湯不換藥的「假改革」，甚至只是支持者一時激情製造出來的假象？

歷史真相往往需要時間淬鍊才能浮現，但有意思的是，我們可以看到，過去被視為國民黨選舉強項的黨產、組織和大老，全部不是「韓流」構成因素，韓流的構成元素是礦泉水、自發義勇軍和受感動的基層群眾。但國民黨捨棄的黨產、組織和大老，反而成為民進黨此次選舉的唯一武器，這個自詡街頭出生的政黨，完全執政後，已搖身一變成為家大業大、財大氣粗，窮得只剩錢的利益集團。

從國民黨的失敗經驗來看，政黨選舉依附組織動員、靠總統開建設支票、依賴經費資源挹注，絕無未來性可言。這也就毋須意外，曾經將蔡英文拱上總統大位的年輕族群，如今對民進黨如此反感。從民調交叉分析可以看出，好幾位綠營候選人現在僅能靠60歲以上的族群支持，維持搖搖欲墜的選情。

不過民進黨並未正視問題根源，自省為什麼花費了這麼多資源，選情卻始終低迷，反而認為泛綠選民只是不願意表態，懷抱「台灣價值」的選民，選舉日會熱淚盈眶到投票所票投民進黨。

這就看出民進黨已經快速墮落，成為一個寄望選民「認黨不認人」的政黨，難怪民進黨會拒絕傾聽人民心聲，寧捨民生議題，將競選主軸改為意識形態的「顧台灣」。

陳水扁盛讚這樣的策略轉變是對的，才能讓綠營支持者表態。不過從Google Trends和各項民調，我們卻看到足令綠營高層震驚的跡象。自10月12日宣布選戰主軸變為「顧台灣」後，民進黨3個字在Google Trends上的搜尋熱度果然顯著上升，從低谷反彈。以過去90天的趨勢，將10月12日作為基點，至今已成長近5倍。

但遺憾的是，搜尋民進黨的熱度增長，並不意味綠營支持率的上升，因為這也很可能是負面評價的增加。以美麗島電子報的國政民調為證，10月24日至26日調查的數據就顯示民進黨相較於9月底，增加了5.5%的反感度，來到57.5%的高峰。

此外，民進黨在全國各地的選情，也沒有如民進黨祕書長洪耀福所說，將因泛綠選民歸隊而好轉，反而呈現崩盤的趨勢。

盧秀燕和侯友宜在美麗島電子報最近的民調中，擴大領先對手7%及21.9%；原本被視為大幅落後的高思博和陳學聖也追趕跟上，根據世新大學民調，將與對手的差距拉近到4.5%和10.1%。更不用提韓國瑜在綠遠大於藍的高雄，根據TVBS民調，從10月中旬到11月初，不僅持續領先陳其邁，甚至還擴大領先幅度，拉開差距到10%之多。對比韓國瑜拚經濟、不要意識形態，成功帶動藍營選情，讓民眾對國民黨好感度增加11%、認同泛藍立場者增加7%，從民進黨主打「顧台灣」意識形態牌後，卻增加民眾的負面觀感、造成選情崩盤，應可清楚看出民心嚮往為何。

寄望選民認黨不認人，只會砸資源而不懂人民心聲的民進黨，正是過去國民黨的寫照，也是其頹敗的原因。藍營得以重振獲得民眾支持，觀察國民黨南北兩位最強候選人：韓國瑜與侯友宜，兩人個性雖截然不同，相同的是，兩人都是非傳統、非典型，非黨刻意培養的人物，是從菜市場、從警察局、從基層崛起的人物，這足使兩人擺脫醬缸文化，能接地氣，能吸引「認人不認黨」的中間選民和下一世代年輕選民。

「韓流」催動民心思變，國民黨有機會再起，但以今日國民黨的政治生態卻未必能夠心想事成，只有放棄傳統、典型、過時的政治文化，才能真正蛻變新生。倘若國民黨執迷不悟，「韓流」也只是迴光返照。唯有交棒2018世代，完成國民黨破壞式創新，2020才有機會取回政權。

(中國時報)