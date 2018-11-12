風電把關顧全民荷包

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中國時報
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媒體報導，上半年遴選出的離岸風電開發商全部尚未拿到籌設許可，如果拖過年底，收購電價就要用明年的價格，而明年的收購價格必然下跌。這次，社會應該鼓勵政府有關單位，讓風電「卡關久一點」，守住民眾荷包。

風電開發商在通過遴選後，還要取得籌設許可、通過國產化審查，才能趕在年底前簽約，適用今年每度5.8元的保證收購價格；如果拖過年底，明年才能簽約，適用的收購價格就要根據明年價格，開發商都希望盡快走完流程。

風電供應商分為開發商及競標商兩類，風電競標結果每度2元多，外界赫然看到經濟部所訂的5.8元收購價，簡直圖利開發商到不遺餘力。保證收購價格為期20年，外界估計這要讓台灣用電人未來20年多繳9000億元給開發商。

當時，輿論曾呼籲經濟部廢約重新訂價，但經濟部寧可給開發商厚利，以求風電進度能加快，也不願放緩腳步，替台灣社會省錢。

經歷今年備受批評的超高收購價事件後，明年官訂的收購價格必然下降，開發商當然希望加速取得許可，年底前能簽約適用較高的收購價格。但以全民利益而言，其實是拖過年底簽約，讓收購價格下降，才是符合台灣利益的選擇。

後續的審查牽涉到其他部會，外界可張大眼睛注意，看是否有來自經濟部或甚至高層的壓力，要其他審查部會加速通過、甚至放水讓開發商過關，以便讓開發商適用更高的收購價格。如果有此行徑，其實是典型的「吃裡扒外」，各界可擊鼓攻之！

(中國時報)

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