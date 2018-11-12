誰來撲滅世界大戰火種

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中國時報

11月11日，參與一次世界大戰的70多國元首齊聚巴黎，紀念世界大戰結束100年。4年前，2014年，各國也曾聚會紀念一戰爆發100年。回首往事，不禁讓人感嘆世事變化之大。一戰打得相當慘烈，死傷人數將近3000萬，肆無忌憚地使用化學武器，更讓史家把這場戰爭稱為化學家的戰爭。所以戰後學者也好，政治人物也好，都想找出戰爭之所以發生的原因，以及防止戰爭的方法。

一戰發生的原因很多，其中同盟結構的僵化被認為是主要原因之一。拿破崙戰爭之後，歐洲出現過3個權力平衡的架構: 第1個是1815年維也納會議後，奧國外相梅特涅建立的梅特涅秩序，第2個是1871年普魯士統一日耳曼建立德意志帝國之後，首相俾斯麥打造的俾斯麥秩序。這兩個都是權力平衡的架構，但都保留了微調的彈性。各個陣營不致壁壘分明，盟國之間的承諾也非無條件的空白支票。但是德皇威廉二世登基後，俾斯麥去職，同盟架構變得愈來愈僵化，盟國之間的軍事承諾也變得毫無彈性，最後逐漸形成劍拔弩張的協約國與同盟國兩個集團，終致一次世界大戰的爆發。可見核心大國政治家的遠見與器識是很重要的，但今天誰來扮演這樣的角色？

德國原是陸權國家，一戰前夕她開始發展海權，並與老牌海權國家英國進行軍備競賽。英德關係緊繃，遲遲無法和解，也是戰爭發生的遠因。海權與陸權之爭，從19世紀開始就主導了國際政治的進程。今天陸權國家中國開始面向大海，發展海權，與海權國家美國發生摩擦，足見國際政治仍跳不開海陸對抗的格局。

兩次世界大戰都見證了德、法之間的仇恨。普法戰爭之後，德國拿下法國亞爾薩斯、洛林兩省，威廉一世並在法國凡爾賽宮鏡廳加冕成為德意志皇帝。法國視為奇恥大辱，忍了近50年終於復仇，一戰之後德國戰敗，法國同樣在巴黎讓德國簽下投降的和約。可是20年後希特勒又發動二戰，再次擊敗法國。二戰之後德、法逐漸和解，之後無論是紀念二戰或一戰，德、法兩國元首都要上演和解的儀式。這次也是一樣，11月10日，梅克爾與馬克洪在當年一戰結束簽訂停火協定的舊址獻花、祈禱，祈求兩國和平，戰爭永不發生，雖是儀式，還是讓人很感動。畢竟德、法兩國是歐洲發展的雙引擎，兩國永不生戰，當然值得歡迎。只是和2014年相比，今天的梅克爾時代即將結束，馬克洪的支持度也跌入新低，兩個引擎似乎都欲振乏力，感慨之餘，大家都很想知道歐洲下一步會怎麼走？

更值得關注的是川普。美國評論家指出，100年前美國總統威爾遜是帶著理想的14點和平計畫去巴黎，是去團結美國和歐洲的，如今川普卻是去讓美國與歐洲裂痕擴大的。美國退出《伊核協定》、《中程飛彈協定》，都和歐洲不同調。川普似乎是個沒有歷史感的商人，在這處處充滿歷史感的歐洲，顯得格格不入，可是歐洲卻又必須和他打交道。

俄國和歐洲的關係也很值得觀察，會因為紀念一戰結束而改善嗎？一心想恢復鄂圖曼帝國榮耀的土耳其總統艾爾多安，也希望在巴黎與川普會談，他能如願嗎？所有的多邊外交活動，場外的兩兩雙邊互動都比場內的儀式好看。這也是我們關注的重點。

（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)

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