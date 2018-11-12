2018年11月12日 04:11 中國時報 謝志傳

中、美近來的緊張關係備受國際關切，9日舉行的第2輪「中美外交安全對話」，雙方各自表達立場，維持鬥而不破的局面。

美國總統川普在期中選舉後雖自稱是勝利，但在共和黨失去眾議院多數之後，未來他的施政將會遇到阻礙。然而對於中國大陸的立場，不管是共和黨還是民主黨都一致主張採取強硬的立場。但美國國力衰弱是不爭的事實，對於中國的崛起也多是停留在發狠話的階段，畢竟美國也知道現在的貿易戰，美國表面上看起來占有優勢，實則是兩敗俱傷，端視哪方受傷較重而已。

因此在此次中美外交安全對話中，美方闡述對於美中關係、戰略安全與軍事關係、北韓、南海、台灣等議題，而大陸代表、中共中央政治局委員楊潔篪則表示，台獨及其分裂活動是當前台海和平穩定的最大威脅，明白表達對於川普屢打台灣牌之不耐。

川普透過推特表示，會在本月底G20峰會的場合與中國國家主席習近平會面，協商解決中美貿易戰的歧見。然而屆時是否雷聲大雨點小還有待觀察。

從現實主義的觀點來看，川普的單邊主義已經打破美國過去透過國際協商模式解決重要國際議題的作法，而改以美國利益為優先，此舉已經令過去美國的盟友失去對美國的信任，而經濟實力也讓中國大陸在各項重要國際議題中均扮演不可或缺的角色。隨著中美貿易戰的發展，也許可以改變世界產業鏈的布局，但無法撼動中國的經濟發展。

一個《廣場協議》讓日本步入失落的20年，這樣的教訓，大陸都看在眼裡。日本與中國不同的是內需市場，日本的內需市場遠低於大陸十幾億人的大市場，大陸也知道擴大內需市場可抵擋中美貿易戰的衝擊，因此美國發動貿易戰能否擊垮大陸，美國有識之士也有疑慮。

從此次「中美外交安全對話」聯合記者會的內容來看，蔡政府應該認清國際的現實，在美國與中國各說各話的情況下，證實美國不可能是台灣可靠的靠山，美國為了己身利益，任何朋友皆可出賣。美國出賣中華民國的教訓歷歷在目，民進黨政府「親美抗中」政策只會把台灣推入火坑。

在九合一選舉最後關頭，大陸也深知不可有任何動作，讓民進黨有可趁之機，把大陸因素牽扯進地方選舉之中影響選情。但待選舉過後，北京對於中美貿易戰期間民進黨政府的作為應會有所回應，而這回是從邦交國開刀或是限縮台灣的國際空間，民進黨政府可能得有所警覺和準備。

如果說「中美外交安全對話」是一場戲，看戲的台灣也無法置身事外的，因為兩岸關係在中美博弈中就是一個重要的關鍵。簡言之，兩岸關係就是中美關係的縮影。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)