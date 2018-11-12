柯P耍天真還有票嗎

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中國時報

2014年選舉，台大醫生柯文哲以素人之姿投入北市選戰，大獲85萬餘票擊敗國民黨二代菁英連勝文，當選首都市長。柯自詡為「白色力量」，之所以能嚇阻綠營，強壓藍軍，主因在於選民對長期藍綠爭鬥的政治生態產生倦怠，也對傳統政客的虛矯面目感到厭煩，樂於見到一位無黨無派、樸實無華的「圈外人」挺身而出，涉足政壇。

當年，市民暫時拋開對於市長所應具備的專業、經驗和能力的考量，而全心擁戴柯，讓相對來說才智過人，又擁有豐沛資源的連勝文淪為「權貴對決庶民」之下的犧牲品。選後，望治心切的台北市民一廂情願地把柯P當做神醫，希望他能帶來療傷的仙丹妙藥，但4年過去了，柯市長除了鎮日對著媒體鏡頭表現天真無邪之外，市政表現平平，令人大失所望。然而，不改初心的柯粉們對於素人政治的憧憬並未止息，在彼等心目中，柯P慣常以真面目示人，仍是台灣政治叢林中的「稀有動物」，值得悉心保護。正如美國川普總統，縱然言行舉止失德又失格，仍有一半選民相挺。

現下的台北市民也被兩種心態一分為二。有人認為做市長的責任在拚經濟、治交通、辦都更、招商引資、美化市容，並應帶頭翻轉台灣的現況，走出國家的困境。

也有一批人，包括原屬「死忠基本盤」卻對國民黨徹底灰心的泛藍族群在內，依然執著於改變台灣的政治生態，故對於素人市長多所寬容，保持樂觀期待。這兩種心態可從泛藍選民支持丁守中的比例不到2/3窺得梗概。另外還隱含著年齡世代與社經地位的差距，已成為今年北市長選舉的決勝關鍵。

不過，從近期的民調看來，支持柯文哲的選民在鬆動，原因十分明顯，愈來愈多的柯粉意識到，曾經震撼人心的白色力量已變色變質，柯P的中立立場也在左右搖擺，在他淳厚篤實的面貌之下，其實內藏機關無數！

面對著另一名熟稔市政、學養俱佳的可能人選，廣大的中間族群對於是否再給柯市長4年機會逐漸萌生疑慮，再加上全台各地對現狀不滿以及要求改變的高亢呼聲，已蔚成一股「換人做看嘜」的風潮。

倘若目前全力拚博的丁守中能順勢而為，進一步刺激泛藍人士的覺醒，喚起有識之士的團結意志，讓一度「含淚不投票」的藍營民眾擦乾眼淚，在最後一刻紛紛歸隊，則逆轉勝實大有可為，台北的未來就在「手中」!

（作者為佛光大學榮譽教授）

(中國時報)

親美抗中，只會坑台 行政中立 這麼難嗎

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