2018年11月12日 04:11 中國時報 崔慈悌

選戰進入倒數，總統府祕書長陳菊日前被藍委批評為幫陳其邁助選「常駐」高雄，儘管總統府否認並強調助選「都有請假」，但也逼得府發言人不得不在臉書貼出陳菊在總統府辦公的照片，來證明陳菊「今天人在這裡」。

總統府祕書長是政務官，不是《公務人員行政中立法》約束的對象，陳菊要助選沒有問題，問題是出在身為府祕書長的「公務與黨務孰重孰輕？」大多數的民眾都以為總統是總統府的主人，其實真正掌管總統府的是祕書長─代表總統府也最需要坐鎮府內。蔡政府就任不久，總統府首度開放參觀，就是由當時的府祕書長林碧炤以主人身分在門口迎接參訪的民眾。

民進黨新北市長候選人蘇貞昌之前一再對外宣布，由陳菊出任他的競選總部主委，但陳菊始終不願承認，強調她的角色是總統幕僚，選舉是黨的事務。此次赴高雄助選遭質疑，府方也隨即否認，甚至拍下在府辦公照片「昭告天下」，顯然府方和陳菊都很清楚，身為府祕書長，長期且積極的助選舉動「並不恰當」。

蔡英文上任不久後，每周一中午就親自召開「執政決策協調會議」，會議成員包括副總統陳建仁、行政院正副院長、民進黨團總召、幹事長、黨祕書長，還有陳菊和黨智庫執行長邱義仁，共同拍板政策，再交由行政院和黨團去執行。這種由府、院、黨共同敲定決策的模式，當時就被外界批評「黨政不分」，加上討論的議題愈來愈細瑣，會議最後索性由公開轉為不公開，但這樣的決策模式並未改變。

過去民進黨指責國民黨「黨政不分」，因為糾結太深，行政資源的挹注就容易失衡，不僅對不同政黨的候選人不公平，對於各縣市和國家的整體發展更不利。

林全擔任閣揆時推動「前瞻基礎建設」，之所以會引發爭議，除了推動時間太過倉促外，最大的問題就在於遭外界質疑「重綠輕藍」，把多數建設投注在綠色執政縣市，讓行政資源成為政治工具。

之前引發社會譁然的「東廠事件」更是濫用行政資源的「經典」，促轉會前副主委張天欽不僅利用手邊的資料意圖操作選舉，還指示研究員收集資料來打擊國民黨新北市長候選人侯友宜，如果不是被媒體爆料而被迫中止，早已化作行動左右選情。

國民黨因為「黨政不分」，被人民用選票狠狠教訓，不料當年對此痛批的民進黨，如今卻走上國民黨的老路，甚至變本加厲且毫不避諱。

政府手中擁有太多的資源，無論哪個政黨執政，只要行政不中立，就可能摧毀台灣好不容易建立起來的民主政治。從柯P現象到「韓流」興起，民眾已在警告執政黨「適可而止」，當年靠著民心，打著「民主進步」建黨，民進黨更該以國民黨為鑑，時時警惕自己「不忘初衷」。

(中國時報)