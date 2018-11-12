2018年11月12日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

2015年在莫斯科拿到柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎，小提琴家曾宇謙去年此時重返莫斯科已經不為比賽，而是與指揮家普雷特涅夫率領的俄羅斯國家交響樂團合作專輯。昨（11）日他在專輯簽名會上表示，能與前輩合作非常欣喜，「普雷特涅夫不斷鼓勵我放手演奏，讓想法隨著琴音自由奔放，這也給我很多啟發。」

小六學童視曾為偶像

曾宇謙與環球唱片合作的《柴可夫斯基作品輯》日前出版，預購突破金唱片6000張，成績亮麗，首批以限量德國壓片，並以DG品牌發行，力助台灣音樂家在百年唱片公司音樂史上占一席之地。環球唱片也為曾宇謙舉辦專輯簽名會，昨天新光三越百貨公司一開門，法雅客現場立刻湧進排隊人潮。曾宇謙露出帥氣微笑簽名合照，還送給每位粉絲一份俄羅斯軟糖，也讓粉絲感到甜蜜蜜。

將與普雷特涅夫巡演

現場拿到第一號的陳克瑋今年就讀光明國小六年級，自己也在學小提琴，全家為了曾宇謙專程從新竹北上，只為了要拿專輯跟琴盒給曾宇謙簽名，他害羞地說曾宇謙的演奏他常聽，他都喜歡，希望自己將來也能像他一樣。

曾宇謙說，他是聽普雷特涅夫的錄音長大，「從鋼琴到指揮，普雷特涅夫總是能勾勒情感，他和樂團總是很清楚該如何展現音樂的美感，他們演奏熱情奔放，對樂曲又有深度的理解，我覺得收穫豐富。」值得一提的是，曾宇謙與普雷特涅夫的合作還不只是錄音，明年這個音樂組合即將巡迴大陸與日本，展現俄羅斯音樂盛宴，這也看得出普雷特涅夫對於曾宇謙的肯定。

今年對曾宇謙來說，是豐收的一年，今年3月他在台北、台中舉行了票房完售的「夢幻樂章」獨奏會，也接下寶島鐘錶的邀約，正式成為品牌形象代言人，一周前他才剛隨國家交響樂團舉行美國巡演，在舊金山造成轟動，這也讓24歲的曾宇謙對自己更加有信心。

昨天曾宇謙舉行台北簽名會之後，12月底將會安排在高雄與台中舉行簽名會。

(中國時報)