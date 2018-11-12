東陽集團 倡導安全行文化

東陽集團積極推動「行文化」，幕後推手是東陽董事長吳永豐（左）、副董事長吳永茂（中）及總裁吳永祥（右）。（東陽提供）

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中國時報
／台北報導

汽車零組件廠龍頭東陽集團重視「行的安全」，透過實體活動及網路平台，如全民瘋創意微電影、微動畫創作比賽、我最愛現交安才藝競賽、台南就是這麼行等等活動，以有趣及好玩、貼近社會大眾的日常生活，將交通安全意識向下扎根，也將「愛惜生命，尊重生命」的行文化觀念帶入更多角落。

以大專校院學生為主要對象的「全民瘋創意」行的安全行文化影像創作大賽，分為微電影及微動畫組，最高獎金10萬元，第1名影片更可以在台南影廳映前廣告播放，徵稿至2019年1月31日止，歡迎全民一起來挑戰。

「全民瘋創意」網路徵稿比賽，藉由年輕人的創意，徵求與「行文化」相關主題之影片拍攝及多媒體動畫微電影，並藉由網路社群媒體分享播放得獎影片，向大眾宣導行的安全，以提升國人對「行文化」的重視。

除此之外，第11屆東陽盃「我最愛現」交安才藝競賽海選已經開跑，初選第1名可以代表學校爭取校際賽的參賽權，預計12月7日星期五晚上在成功大學成功廳舉辦校際總決選，爭奪年度最佳表演王。

東陽吳篙文教基金會今年在每場初選學校舉辦「拍照選邊站」活動，點選基金會活動網頁上的「相機連結」，拍照錄影人事物，將照片上傳到本篇貼文留言處，來支持自己學校，即可參加現場獎、參與獎抽獎。

東陽吳篙文教基金會隸屬東陽事業集團，除了在社會公益不遺餘力的付出外，東陽集團更在本業持續深耕，經過這幾年的內部整理整頓，東陽營運走向「精品化」的目標，不只追求量的成長，更要重視「質」的提升，讓東陽營運走向「精品化」。

隨著汽車產業轉往自駕化及輕量化發展，電動車商機即將引爆，電動車關鍵部品－輕量化塑件商機大起，東陽已是國內汽車塑膠零件技術先驅，待市場需求增加，東陽產線可望全數到位，成為未來期待的商機。

(中國時報)

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