教部發函教甄命題納台灣文學 惹議

2018年11月12日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部國教署11月7日發函至各直轄市政府教育局及各縣市政府、國立高中，表示因應12年國教國語文課綱強化台灣文學教育，辦理國文科教師甄選時，命題範圍應納入台灣文學及相關題目。不過此舉被外界質疑可能涉及「台文、中文之間角力」，一些高中校長、老師也很困惑：本來教甄就有台灣文學題目，教育部多此一舉是為了什麼？

全國校長協會祕書長、新北市安康高中校長謝金城說，高中國文科裡面本來就有古典文學、現代文學、台灣文學、世界文學等，其中台灣作家的文章不少，因此國文科教師甄選時，台灣文學相關題目就會納入，現在教育部又發文給學校，反而讓他們更困擾，教育部到底想表達什麼？

「本來就有的東西，教育部沒必要特別提醒！」謝金城說，台灣文學是高中國文科教學的一環，要成為高中教師，應具有這方面知識及能力，教育部發文再提醒，是治絲益棼，徒增困擾。

全國教師工會總聯合會高中職委員會副主委、台中二中老師廖耿志表示，教育部應該尊重高中職甄選教師的自主權，實在沒必要發這樣的公文。不過他又說，幸好教育部公文沒有規定教師甄選命題台灣文學比例要占多少，否則會引起更大風波。

教育部國教署代理署長許麗娟表示，「這個公文對學校教師甄選沒有任何約束力。」許麗娟說，教師甄選命題方式以及內涵完全是學校權責，教育部發文只是提醒，並無「台文、中文角力」這回事。對於造成外界誤解，她感到抱歉，以後也會提醒同仁，發文時更細緻一點，免得自找麻煩。

(中國時報)