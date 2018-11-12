意識形態作祟 侵害教學自主

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中國時報

教育部最近發文各高中職辦理國文科教師甄選時，命題範圍應納入台灣文學及相關題目，被質疑是侵害學校自主權。雖然教育部國教署代理署長許麗娟對造成誤解表示歉意，但此事凸顯民進黨政府意識形態治國，已造成公務員自我設限及逢迎上意，非教育之福。

民進黨政府上台後，教育部課審大會審12年國教課綱時，降低高中國文文言文比例，並強化台灣文學教育。在這樣氣氛下，許多公務員只要看到「台灣文學」幾個字，內心小宇宙就不斷翻攪，政治正確成為行事基本原則。

教育部日前發函各直轄市政府教育局及各縣市政府、國立高中，辦理國文科教師甄選時，命題內容應納入台灣文學。對高中端來說，公文提到「國文科教師甄選應納入台灣文學內涵及相關題目」，這樣的語句有「強制要求」的意思；學校會擔心，如果甄選題目沒有出現台灣文學的內容，是不是會被教育部懲處？

根據法令，教師甄選是學校權責，教育部國教署人員難道不知道這一點嗎？如果不知道，那教育部要對署內人員再教育；但若是在揣摩上意、迎合執政黨的意識形態，非教育之福。

過去高中國文科文言文比例過半甚至更高時，教育部也從未發公文提醒「教師甄選應納入文言文」，因為那條紅線很清楚，教師甄選的考試科目、方式及範圍，均屬學校權責，不能跨越。

現在教育部國教署踩了這條紅線而引發爭論，代理署長雖已道歉，但也應確保以後不再發生類似的事，否則台灣教育被意識形態困住，永遠無法進步。

(中國時報)

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