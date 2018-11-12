謝金燕玩很大 秀刺青煲親情

謝金燕戲裡戲外不吝秀美腿，笑言目標是明年入圍金馬新演員獎。（粘耿豪攝）

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中國時報
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謝金燕（右起）因拍片將主角項婕如、蔡凡熙視為手足。（粘耿豪攝）

電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》選在11日「光棍節」舉辦制服脫單趴首映會，導演蘇文聖率主演蔡凡熙、項婕如、張立昂、劉奕兒、高雋雅、朱軒洋等人穿著制服出席，但最令人驚喜的是「大姊」謝金燕現身，她花1小時打扮成日系不良少女，更露出美腿上刺青，笑言：「要玩就要玩大的。」

昨所有演員都被蒙在鼓裡，以為她會缺席首映，見到她步上紅毯時全被嚇傻，接著搶著和她擁抱，謝金燕說很想念這群弟、妹，隱藏行程的理由是想給眾人驚喜，她更感性表示，拍片現場劇組就像一家人，拍完後多了許多弟弟、妹妹，「享受很多很難得擁有的親情」，讓首映會洋溢溫馨氣氛。

劉奕兒見到謝金燕立刻眼眶含淚說：「我戲裡戲外都很愛大姊，看到那把木劍，我就希望她趕快來刺我吧！」還激動要謝金燕摸她的胸口、感受超快心跳，謝金燕摸完後搞笑說：「妳應該要去看醫生了！」

推掉泰片挺國片

暌違27年再度參演電影，謝金燕證實許多人邀請演出，甚至有泰國電影找她扮鬼當女主角，她一度動心，但「矜持」不接的理由是不想讓台灣粉絲失望，堅持力挺國片，直到蘇文聖提出大姊角色非她不可，她開玩笑說：「如果我不演，你的人生不就毀了嗎？」因此一路義氣相挺，還難得與粉絲近距離互動，也盼在首映出席後能衝出好票房。該片16日全台上映。

(中國時報)

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