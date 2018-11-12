心有雜念忘詞 光良開唱先驅鬼

2018年11月12日 04:11 中國時報 許雅淳 （吉隆坡傳真） 報導（吉隆坡傳真）

李心潔（左）前天特地到場欣賞光良演唱會。

光良10日在吉隆坡戶外體育場舉辦「今晚我不孤獨」世界巡迴演唱會，粗估投入2000萬預算打造舞台音響，他演唱〈不缺〉、〈少年〉時，突然忘詞，但舞台經驗豐富的他，臨危不亂，立刻完美銜接，他在慶功宴上，表示：「其實前面唱時，心中很多雜念，我不能一心二用，就催眠自己不行這樣，後來我就在台上講出來。」還把雜念形容成是魔鬼、病毒，直說：「我要趕它走。」

光良開唱從來不用提詞機，「我是Live，錯的話就讓它錯，我連〈童話〉已經唱1000遍都還會錯。」他向歌迷喊話：「如果大家發現我唱錯，都一律都說好聽。」笑翻全場。

光良3年前在吉隆坡開唱，邀來好友李心潔當嘉賓，李心潔前天也到場欣賞演唱會，被問及為何沒再度同台合唱？她說：「因為這場有2萬多人會緊張，不過我一開始沒注意是戶外的場地，坐車來發現大塞車且人又多，讓我嚇到，還忘了帶雨衣。」

30年後退休

他前天開唱前降下暴雨，幸好開唱時雨停了，演唱會尾聲再度降雨，但澆不熄歌迷的熱情，他一連帶來經典歌曲〈約定〉、〈掌心〉、〈童話〉等，引起全場尖叫。他事後給自己表現打80分，他說：「唯一扣了一些分的，就是我歌詞有落掉，但沒有我的團隊合作就不算是演唱會，整體的氛圍是觀眾給的。」他也宣布預計明年下半年將攻台北小巨蛋。

被問及台灣歌壇國寶級的費玉清先前宣告將在明年舉辦告別演唱會，48歲的光良也表示數次想過退休，但「退休至少是2、30年以後才會發生，現在會繼續唱下去。」

(中國時報)