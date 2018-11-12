2018年11月12日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

「少女時代」潤娥11日晚舉行見面會，10日抵台時大啖小籠包、瓶裝台啤等美食。昨午與媒體見面，透露初嘗珍珠豆花，經媒體協力解說，弄懂了台式甜冰調法，「我點珍奶的話要少冰、七分糖！」

晚間見面會，潤娥以中文唱著〈如果妳也想起我〉出場，引爆歌迷尖叫，甜美聲線療癒人心。她積極以中文交談，主持人黃子佼笑稱「口譯可下班啦。」潤娥致謝：「來了好多人，真的很感動、很感謝你們。」

新學會「小確幸」

她字正腔圓地披露新學會的中文「小確幸」，而最近自己的「小確幸」則是「聽音樂」。常被封「國民理想型、國民情人」，她用台語開心說「我呷意！」她並提到看了劉以豪演出的電影《帶我去月球》，表示「很喜歡片中的氣氛」。

她中文已進步到自嘲、吐槽皆游刃有餘，不時和黃子佼一搭一唱，途中黃子佼問她高腳椅是否坐不安穩，她說：「沒事，我的腿長嘛！」她自爆是手機螢幕貼高手，「不是我喜歡，但我就是貼得好！」又自嘲「我出門前一定洗頭，但在家有時『油』。」全場狂笑。粉絲問她為何這樣美，她說：「我尚水！因為粉絲們給了我愛！」國台雙聲道逗樂粉絲。

活動中進行了超級比一比、心靈感應與猜拼圖等與粉絲互動的遊戲，此外，「少時」隊友太妍、孝淵友情助陣影片演出帶來驚喜。最後潤娥與全場拍團體照留念，氣氛溫馨。

(中國時報)