呂程程紐約踢館安心發片

呂程程發片前特地前往美國充電。

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中國時報
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呂程程與多位爵士樂高手合作。

呂程程上月推出首張專輯《閃亮亮的旅程》，發片前她飛往爵士之都美國紐約，除了朝聖Birdland及曼哈頓幾家經典爵士音樂酒吧，也前往頗負盛名的Cleopatra`s Needle「踢館」Open Mic當地歌手，得到外國樂手及爵士迷的肯定後才安心發片，呂程程說：「這是爵士領域的一小步，卻是我呂程程的一大步。」

在紐約期間，她於帝國大樓偶遇駐守頂層30年的薩克斯風樂手Will Greenstreet，兩人在街頭合作博得滿堂彩，也幫他賺了滿帽子打賞，他當時含情脈脈地對她說：「如果這個女孩沒有結婚，我就娶她？」接著又問她：「平時有空嗎？要不要加入演出？每天一起賺錢？」呂程程調皮地說：「我要回台灣發片了，有機會來台灣找我一起Jam。」成了另類國民外交。

讚歎一流樂手演出

此外，呂程程也前往擁有70年歷史的「鳥園」Jazz Bar朝聖，它名列紐約五大爵士樂俱樂部之一，經常舉辦高水準演出，「鳥園」名字來自綽號「大鳥」的薩克斯風樂手查利帕克（Charlie Paker），世界知名的貝西伯爵（Count Basie）、邁爾士戴維斯（Miles Davis）等人常在此處演出，聽到世界一流的樂手表演，讓呂程程讚歎不已。

(中國時報)

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