台韓廝殺鄭珍雲帥奪22分

2018年11月12日 04:12 中國時報 蕭雅玲 報導

簡宏霖身陷合約糾紛，低調現身為好友陳彥允打氣。（盧禕祺攝）

坤達（前）與陳志強站上籃球場上做公益。（盧禕祺攝）

韓國偶像團體2AM鄭珍雲領軍明星籃球隊，和張洛君領軍陳志強、坤達、李易、郭彥均、楊一展、艾力克斯、陳德烈等藝人，11日在台北進行「台韓明星籃球公益賽」，吸引近千名粉絲，高山峰、簡宏霖等人到場邊為球員加油打氣。

鄭珍雲靠球技為韓國隊拿下22分，帥氣英姿讓球迷尖叫聲不斷，在中場休息時與團員一起搞笑跳起〈江南Style〉，比賽結束後還清唱2AM成名曲〈死也不能放開你〉，韓國隊最後以平均185公分身高及年輕10歲的優勢，以84比71奪勝。

坤達表現亮眼

看到大批2AM粉絲到場觀賽，鄭珍雲表示：「2AM成員都去當兵，也希望退伍後有機會可以來台灣開演唱會。」他覺得進籃多不多不重要，最重要是為了公益善事來比賽。

韓國明星對艾力克斯球技印象深刻，覺得他很像一個親切的大哥哥；劉至翰因扭傷腳而無法上場，整場中坤達表現亮眼，拿下9分，賽後立即有粉絲跑來跟他要球衣。明星籃球公益賽可望於明年移師韓國。

日前才與經紀公司鬧合約糾紛的簡宏霖，現身為好友陳彥允加油打氣，他對於合約糾紛不願多談僅表示：「這件事情學到滿大教訓，但現在心情與狀態都滿好。」外傳他和嫩妹女友已分手，他苦笑說：「與女友狀況沒變，不是外界所言的分手，原本女友也要陪我一起來看球賽，因臨時有事而無法一起來。」

(中國時報)