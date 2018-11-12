大員皇冠粵式料理大沙公

2018年11月12日 04:12 中國時報 劉育良 報導

油鱠石斑肉質鮮美，含有豐富膠質。（台南大員皇冠假日酒店提供）

油鱠石斑限量上市，讓饕客食指大動。（台南大員皇冠假日酒店提供）

蟹肥魚鮮，在秋末冬初品食材之美。台南大員皇冠假日酒店鮮味接力棒，「活蟹鮮饌饗宴」主打台灣本土大沙公入饌，「油鱠石斑」全台僅一，讓饕客在當令吃得過癮。

螃蟹乘著秋風而來，此時的螃蟹最肥美、蟹膏最濃郁、蟹肉最鮮甜，大員皇冠「彩豐樓」粵式中餐廳緊扣當季鮮味，在不同月份推出不同口味蟹料理，以饗饕客。11月主打招牌菜「花雕魚露乾逼蟹」，約1公斤大沙公先過油讓螃蟹上色，取一砂鍋以芹菜、香菜梗和特調的醬汁，採桌邊服務方式，中火悶煮收乾醬汁，進而逼出香味和螃蟹的鮮甜味，完成一道兼具花雕酒清香和螃蟹甜美的佳餚，此道菜原價1200元，加入好友獨享價980元，都須加10％服務費。

加入好友有獨享價

12月的「經典薑蔥焗螃蟹」，先將螃蟹過油後備用，起油鍋爆香薑蔥，再加入蠔油和醬汁，起鍋前加入青蔥並以紹興酒嗆鍋，道地的廣東蟹料理完成。此菜原價1200元，加入好友獨享價980元，須再加10％服務費。

當然，對於想吃蟹肉卻又嫌剝殼麻煩者，「鮮蝦蟹粉滑豆腐」、「蟹粉手工小籠包」不失為選擇方式，用快速又直接的方式品嘗蟹肉和各種食材搭配的好滋味。每道菜380元，須加10％服務費。

油鱠石斑多樣吃法

品嘗活蟹之餘，「油鱠石斑」也在日前上場。位於屏東枋寮養殖場以雲紋石斑改良成功，魚體呈淺褐色或棕色，布滿雲狀的白色斑紋，體側有6條蟒蛇狀暗棕色斜衡帶的新品種石斑，富含豐富脂肪，滑嫩中帶有彈性，經濟價值更甚一般石斑或是龍膽石斑。

正因此種石斑美味，大員皇冠假日酒店董事長李錫淇日前出席全台獨賣發表會。主廚袁東海一口氣推出「經典甘露蒸油鱠石斑」、「重慶風味蒸油鱠石斑」、「韭黃嫩炒油鱠石斑魚球」，和12月上市的「暖暖海鮮火鍋襯油鱠石斑」，以清蒸、川燙、嫩炒等方式，讓饕客吃出魚肉豐富的膠質和Q彈的肉質。此魚限量500尾。預訂專線；06-3911899轉6650彩豐樓。

(中國時報)