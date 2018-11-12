瑞德曼合作裘德洛抗黑巫師

2018年11月12日 04:12 中國時報 潘鈺楨 報導

裘德洛詮釋年輕版的鄧不利多，指導學生魔法使用。（華納兄弟提供）

電影《怪獸與牠們的產地》續集、JK羅琳魔法世界全新冒險5部曲中的第2部大作《怪獸與葛林戴華德的罪行》讓粉絲等了2年。主角艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）透露，在第2部中，原先4位結成好友的角色，會因誤解和局勢所逼關係有了變化。

電影開頭艾迪飾演的「紐特」就被鄧不利多召喚，希望他去對抗黑巫師葛林戴華德。艾迪說：「紐特了解鄧不利多在利用他，但他的聰明才智讓他不至於被剝削。」他認為紐特非常忠於自我，不試著去取悅別人，而且拒絕向他人眼中的常規低頭，「但有鑑於世界上局勢的轉變，也因為危機逐漸攀升，他勢必在某一刻得選擇投效某方，那也是他心路歷程的一部分。」

年輕版鄧不利多登場

裘德洛（Jude Law）在此次出馬扮演阿不思鄧不利多這個廣受喜愛的角色，他坦言滿有挑戰性，鄧不利多擁有祕密及缺陷，其實在心靈上飽受困擾：「這時的鄧不利多還不是霍格華茲德高望重的校長，他距離那段曾經傷害他，並影響他性格的年代還不久遠。我要做的是打造出大家日後熟知的鄧不利多的前身，並預留空間給他。」

在首集尾聲，美國魔法國會在紐特斯卡曼德（艾迪瑞德曼飾演）協助下，成功緝捕了黑巫師葛林戴華德（強尼戴普飾演）。無奈葛林戴華德很快就逃脫，並開始培育純種巫師好統治所有莫魔生靈。為了阻止葛林戴華德的陰謀，鄧不利多（裘德洛飾演）招來前任學生紐特，然而紐特對任務的危險性一無所知。電影15日在台上映。

(中國時報)