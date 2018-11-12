周興哲穿印花 想念滑雪時光

2018年11月12日 04:12 中國時報 陶福媛 報導

周興哲最近受邀出時尚派對、進棚拍攝FENDI時尚專題，最開心的是周媽媽，詢問他「買包有沒有打折」。（JOJ PHOTO攝）

時下最火紅的FENDI Mania系列男用棕色logo後背包，6萬8000元。（FENDI提供）

FENDI Mania系列時尚側背包，4萬3500元。（FENDI提供）

時下最火紅的FENDI Mania系列男用後背包，9萬8000元。（FENDI提供）

FENDI Mania系列男用黑色logo後背包，6萬8000元。（FENDI提供）

FENDI Mania系列白色絨毛拖鞋，4萬8500元。（FENDI提供）

周興哲21歲就嘗到成功的滋味，以一首〈以後別做朋友〉拿下MV點觀看次數破億，成為最年輕的破億華語歌手，最近他的另一支單曲〈你，好不好〉，也即將站上破億排行榜，表現令人激賞。

拍攝時尚精品媽媽最樂

周興哲笑說，他因為從小習琴，音樂的啟蒙很早，12歲時因為一段青澀的YOUNG LOVE，寫了生平的第一首情歌。高中時，周興哲被同學拱上台參加才藝表演比賽，意外發現自己很喜歡唱歌，而且很享受站在舞台上接受眾人掌聲的感覺，讓他立定志向要成為一位歌手。「可惜，當年我只拿了第二名！」說完，周興哲忍不住哈哈大笑。

最近周興哲以VIP的身分頻頻出席各大時尚派對，如今又受邀拍攝本報的FENDI男裝時尚專題，讓他頗有自豪。他笑說，以前看到明星穿時尚華服出席派對、棚拍都好羨慕，沒想到現在他也是其中一員，尤其是媽媽最開心，一得知兒子已是時尚精品爭相邀約的VIP，第一句話就是「以後託你買包有沒有打折？」

FENDI今年秋冬男裝融入大量的拼貼元素，品牌logo巧妙融入一片繽紛色彩的印花當中，配件則主打時下最火紅的FENDI Mania系列，由藝術家Hey Reilly操刀設計新logo，充滿街頭潮味。其中周興哲最喜歡FENDI一襲融入logo印花舖棉外套，讓他想起每年冬天都會和好友一起滑雪的美好時光，若能穿上它去滑雪，肯定帥爆。

(中國時報)