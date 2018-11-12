2018年11月12日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

英國品牌Paul Smith找來曾於皇家婚禮上演奏的大提琴家Sheku Kanneh-Mason，演繹旗下推出的「A Suit To Travel In」西裝系列。（Paul Smith提供）

富有英式傳統的Dunhill，將於11月16至18日間在台推出量身訂製服務。（Dunhill提供）

王子異以大中華區官方大使身分出席2018 EMA歐洲音樂獎，一身西裝以金屬鍊條鑲邊，凸顯其個性氣場。（CFP）

提摩西柴勒梅德選穿LOUIS VUITTON 2019春夏訂製西裝現身好萊塢電影獎紅毯。（LV提供）

拘謹中找自由，是多數男裝品牌為旗下正裝解套的方法，從剪裁、材質等多方面切入，不只瞄準Z世代，更要讓既有客層找出舒適平衡點。

於紳士領域玩出獨特風格的Dunhill，在去年才上任的創意總監Mark Weston領導下，積極著手展現英倫風格的多種樣貌，再推出更為洗練、摩登的版型之餘，亦藉著訂製服務承襲優良裁縫傳統。

11月16至18日將在台展開Alfred Dunhill量身訂製服務，可依照消費者需求提供包括訂製西裝、晚裝、大衣等多種服務，並可自具有收身輪廓的Belgravia、自然肩膊線條的Fitzrovia等多種剪裁樣式中選擇，僅需6到8周，即可享受貼合身型的專屬英倫風。

同樣來自英國的Paul Smith選自實用性上升級，因應運動而生的「A Suit To Travel In」系列西裝，除了在設計細節上加入伸展的空間，採用具有彈力的羊毛精紡布料，減少表面皺褶的產生，使其成為旅行中的理想選擇。

而LOUIS VUITTON等品牌則找來新生代鮮肉陣容演繹，讓西裝潮出正式感，好萊塢男星提摩西柴勒梅德（Timothee Chalamet）日前於紅毯上即身著由Virgil Abloh操刀的2019春夏系列現身，以俐落黑色正裝內搭圖案鮮明的上衣，營造衝突感。

以大中華區官方大使身分出席2018 EMA歐洲音樂獎的新生代偶像王子異，一身西裝以金屬鍊條鑲邊，凸顯其個性中的搖滾氣質。

(中國時報)