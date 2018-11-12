蘇軾木石圖 上看14億元

2018年11月12日 04:12 中國時報 陶福媛 報導

名牌包的二手拍賣市場愈來愈重要，其中又以愛馬仕的雙色、三色拼貼柏金包受青睞。（佳士得提供）

瑪麗蓮夢露在電影《紳士愛美人》中佩戴黃鑽項鍊的簽名照，8萬港幣起拍。（佳士得提供）

瑪麗蓮夢露在電影《紳士愛美人》中佩戴的黃鑽項鍊，將現身佳士得香港秋拍會，起拍價為400萬港幣。（佳士得提供）

拜《延禧》、《如懿》風潮之賜，乾隆御用《磁胎洋彩描金山水人物圖瓶》也相當受注目。（佳士得提供）

Richard Mille近來在拍賣會上相當火紅，圖為11只首版Felipe Massa系列腕表之一。（佳士得提供）

日本三井企業前社長益田孝為骨董藏家，他收藏的宋朝汝窯《龍泉瓶》也出現在香港秋拍會上。（佳士得提供）

佳士得（Christie's）香港秋季拍賣會即將在11月23至28日登場，今年最重要的拍品莫過於已有千年歷史的宋朝文人蘇軾畫作《木石圖》，是蘇軾唯二傳世的畫作之一，日前台北預展時來台展出的雖是複製品，仍吸引不少人前往鑑賞。其他的領拍之作如清乾隆的《磁胎洋彩描金山水人物圖瓶》、11只Richard Mille Felipe Massa首版腕表和重達109.08克拉的藍寶石項鍊等，也都是拍賣會上的熱門焦點。

蘇軾畫作 可望重返華人世界

曾一度謠傳已燒毀的蘇軾畫作《木石圖》，為日本紡織商在1937年在中國購得，二戰後曾有中國藏家前往日本尋畫，但畫主稱已燒毀，沒想到竟有重見天日的一天，讓不少中藏家相當振奮。據悉蘇軾現存的畫作僅有兩幅，一為現存於中國美術館的《瀟湘竹石圖》，另一幅即是《木石圖》，十分珍貴稀有。

佳士得中國書畫部副總裁游世勳指出，蘇軾《木石圖》是中國文人畫的代表作，在中國藝術史上有相當重要的地位，他以乾筆描繪樹幹，看似枯木，但以潤筆繪枝，彷彿有了生機，有「絕處逢生」的意境，另他也以隨興的畫圓筆觸描繪頑石，以柔美的線條詮釋堅硬的石頭，對照蘇軾的生平，頗令人玩味。

《木石圖》這回登上拍賣會，是該畫作能否重返華人世界的關鍵時刻，因此備受各界矚目，預估價為美金4500萬（約14億台幣）。

珍稀珠寶和骨董 暗藏故事

去年企業家曹興誠收藏的汝窯天青釉洗以11.5億台幣在拍賣會上落槌，證明拍賣會上的名人效應。今年佳士得香港秋拍會上，也出現日本三井企業前社長益田孝收藏的宋朝汝窯《龍泉瓶》，據悉熱中茶道和花道的他，經常以此瓶來插花。

瑪麗蓮夢露在電影《紳士愛美人》中高唱《鑽石是女人最好的朋友》一幕，想必讓人印象深刻，而他在劇中佩戴的「The Moon of Baroda」24.04克拉黃鑽項鍊，以及她佩戴該項鍊的電影劇照，也將在秋拍會登場，珠寶有了故事，更添傳奇。

(中國時報)