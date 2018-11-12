頂級保養品 趁周慶入手

2018年11月12日 04:12 中國時報 吳娮翎 報導

Sisley絲絨紓潤重建乳霜50ml，6200元。（Sisley提供）

La Mer奇蹟小姐聯名限量乳霜60ml，1萬1800元，周慶優惠價1萬620元，忠孝SOGO限定發售。（La Mer提供）

香緹卡黃金賦活修護組，價值2萬2620元，特價1萬5600元。（香緹卡提供）

冬令進補迎換季，肌膚也得用上好保養品，頂級奢華保養幾乎全年無折扣，唯有周慶期間以各種方式回饋消費者，無論是送品牌限定商品，或是直接下殺折扣，甚至熱搭百貨優惠，都比平常省很多。美妝業者私下表示，周慶期間貴婦掃貨都拿來耶誕送禮，往往一口氣買幾十組，小資族可趁此時入手頂級保養，一圓奢華體驗美夢。

香奈兒2002年發表奢華精質系列，主要經典成分取材自馬達加斯加島 「五月梵尼蘭」，成為時尚精品族群指定愛用的產品，也是品牌品項中忠誠度最高的系列。奢華家族向來就是香奈兒頂級保養代表，今年再添生力軍「奢華金燦賦活精萃」萃取「黃金麒麟草」成分，也成品牌迷年度必買保養。

備受消費者喜愛的頂級美妝香緹卡，經典商品都在周慶特惠之列，包括五月玫瑰精華油、黃金乳霜及面膜、高畫質蜜粉餅還有緊緻拉提超有感的鑽石面膜，尤以頂級奢華保養「黃金賦活修護組」最受矚目，組合含有經典品項，包括極緻純金賦活乳霜、極緻純金賦活眼霜、極緻純金精華乳、黃金面膜，價值2萬2620元，下殺69折特價1萬5600元。

Sisley全新「絲絨紓潤重建乳霜」針對極乾或敏弱肌膚研發，能為肌膚帶來潤澤，紓緩脆弱肌膚並提升肌膚防禦力，宛如為肌膚戴上一層溫柔的絲絨薄膜，給予肌膚保護和防禦力。同為貴婦品牌La Mer則與英國兒童文學家Roger Hargreaves合作，亦以全新角色「奇蹟小姐」，為經典乳霜換上新裝。

(中國時報)