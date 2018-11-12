日系耶誕彩妝 玩色瘋保養

2018年11月12日 04:12 中國時報 吳娮翎 報導

RMK身體潤膚限定組，1450元。（RMK提供）

RMK度假彩妝旅行組，3300元。（RMK提供）

THREE HolidayAROMA四季護手凝乳組 (限定)，2200元。（THREE提供）

日系耶誕有看頭，不僅攜手藝術家打造限定系列，更推出節慶限量款，RMK攜手藝術家精心打造適合佳節旅行攜帶的美妝組，THREE則祭出藝色派對美妝組合。

RMK的聖誕系列與插畫家Laura Denton打造彩妝、底妝旅行組；度假彩妝旅行組，內含眼影、頰彩、脣彩、蜜采餅、眼線筆、睫毛膏，搭配插畫化妝袋；度假底妝旅行組內含隔離霜、液狀粉霜、3D凝霜粉餅以及絲柔蜜采餅、Laura Denton插畫設計的化妝包。

此外，RMK首度祭出身體潤膚限定組，內含身體潤膚油、護手霜、身體潤膚乳、護脣膏，其中淨透藍護脣膏採用染彩型態，上色後能呈現透明與光澤感，會隨著每個人的脣色展現不同的自然紅潤，淡淡的藍色調也能更添透明感。新品「誘光潤脣釉」以繽紛色彩，讓脣部展現不同的紅潤，創造玩色樂趣，可疊擦也可單獨使用。

THREE以派對為名打造耶誕彩妝，新品包括藝色派對限量彩妝盒、魅光指彩、藝色派對光影底妝盒，日本上市後反應佳，許多限定都秒殺完售，另外矚目保養則有「四季護手凝乳組」，以春夏秋冬的四季概念作為「心、身、肌」全方位保養的護手凝乳，結合各個當令季節與植物香氣，享受依循四季之序的順時保養，搭配品牌天然複方精油香氣，享受獨具的宜人時刻。

(中國時報)