中華汽車原夢計畫 偏鄉童畢業不孤單

2018年11月12日 04:12 中國時報 陳大任 報導

今年發祥國小只有一名畢業生，她抱著妹妹一同入鏡。（楊文逸提供）

泰山森林書屋由前主播拉娃谷倖（左二）主導，志工吳振聲（右二）、瑪達拉俄.朵姑（左一）熱心參與。（陳大任攝）

中華汽車近年持續推動「原夢計畫」，不僅以贊助方式為社會各界關懷原住民助力，更鼓勵員工加入，例如2104年邀請義盛國小報耶誕佳音、2015年送物資到桃園高遶部落、2016年為屏東部落舉辦義診、2017年籌募山邊教室經費，今年捐助泰山書屋部分設施和書籍。

今年獲得中華汽車「原夢計畫」贊助的婚紗攝影師楊文逸，4年前為了義拍收起經營3年的工作室，他說起心動念很簡單，當時覺得社會很多負面事情，自己應該可以做些更正面的事，但他只會拍照，就和另一名夥伴開始為偏鄉學童義務拍攝畢業紀念冊，服務學校從第1年的3所增加到今年的28所，團隊成員也因受到他的熱情感召陸續加入，4年後已增加到40人。

楊文逸說，義拍即將邁入第5年，有些當年拍國小畢照的學童，已經國中畢業，看著孩童成長的喜悅是當初完全沒有想到的，尤其後屆學童主動向他們提出明年畢照的拍攝邀約，更是讓他和團隊成員感動。

捐書響應 泰山森林書屋

另一個案例是泰山森林書屋，由前主播拉娃谷倖主導，並接受新北市原住民行政局的經費輔助，她希望能帶起親子共創及親子共讀的風氣，發起的初心是現代人多沉浸於3C裡，但她認為親子間每周至少要挪出幾小時，一起讀書或是一起做些手作，一來對原住民文化有更深的瞭解，二來也增加親子互動。中華汽車也認同此一理念，發動員工捐助部分設施和書籍，成為另類「員（工）夢計畫」。

拉娃谷倖說，書屋裡的13名志工都受過說故事訓練，能夠對孩子講述原住民的故事，館內收藏許多親職教養及原住民的故事繪本，例如《雲豹的故事》讓人對排灣族有更多的瞭解，來到這裡的原住民小朋友或非原住民小朋友，都有機會瞭解自己族群的同時，也多認識和自己不同的族群。

揪員工團購 助原民產銷

此外，中華汽車長期支持原民產銷，自2012年起於廠內展開1年3次原民蔬果團購，由於今年氣候穩定，水蜜桃進入量產期不到1周，每天產量超過400kg，又快又急的收成，遠超過新竹縣尖石鄉原民農友蜜桃奶奶的預估，透過中華汽車與江申工業訂購500kg水蜜桃，相當於蜜桃奶奶1年3000盒產量的十分之一。

中華三菱亦自2016年起舉辦偏鄉小學運動會，今年特別規畫「為幸福出發 童心瞰視界」攝影系列活動，前進高雄市桃源區寶山國小及建山國小，帶領28位布農族孩子一起展開視野看世界，7月還一同北上進行2天1夜城市之旅，並在中華三菱志工同仁陪伴參訪桃園及台北，並舉辦攝影展，展出孩子們以家鄉為背景所拍攝出來的一幅幅美麗作品。

(中國時報)