狠腳色攜手華碩 開發智慧車用無線充電

裕隆日產總經理李振成（右二）邀消費者親身感受NISSAN KICKS「給世界一腳」的熱情活力及超強產品力。（裕隆日產提供）

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中國時報
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NISSAN KICKS為首款提供無線充電配備的國產小型SUV，選配價4990元。（華碩提供）

NISSAN KICKS上市前即以「#給世界一腳」行銷活動創下不小討論度，其外型經由NISSAN巴西里約設計中心操刀，營造出時尚的運動氣息。另外，透過與華碩集團宇碩電子合作開發智慧車用無線充電座，讓KICKS成為首款可選配無線充電配備的國產小型SUV。

KICKS被NISSAN視為全球戰略車款，成功以年輕動感外觀及質感細膩內在，在許多市場贏得消費者的關注與喜愛，國內更是藉由國產化的優勢，做出更多符合在地消費需求的調整。裕隆日產表示，自10月13日起展開預售，累計訂單突破1000張，正式售價自69.9萬元起，比原72.5萬元接單價便宜2.6萬元。月底前入主智行旗艦版（79.9萬元）還可免費享有價值2萬元的「智行車聯系統」。

KICKS包含3種魅力雙色內外裝，透過高質感懸浮式車頂與車身色彩相互映襯，共有高達9種車色選擇，讓車主隨心所欲創造自我風格。在科技上，NISSAN智行車聯系統結合車輛防盜、遠端定位尋車、遠端車門上解鎖以及即時行車資訊推播等4大功能，讓車主的行動裝置與車輛連結互動，隨時掌握愛車狀態。

至於KICKS的動力心臟，為第三代HR15DE全鋁合金1.5G引擎，採用源自東瀛戰神NISSAN GT-R的VR38引擎鏡面缸孔熔射技術，以及EGR冷卻式廢氣再循環系統、TCV擾流控制閥、E-VTC電子控制正時氣門、發電機高回生系統，再搭配全新第5代X-CVT無段變速系統，能創造出17.3 km/L亮眼的一級節能油耗，兼具省油與動力。

(中國時報)

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