2018年11月12日 04:11 中國時報 劉森堯

坦白講，這個故事出發點的臆想是很棒的：四百萬年前（小說裡認為是三百萬年前），也就是人類歷史的黎明時刻，是否有更高文明水平的外星人類來探訪過地球和月球，並且在那裡留下一塊「到此一遊」的石板塊，或是如克拉克自己所說，留下了一張「名片」，四百萬年後，就在2001年，這個石板塊終於和人類見面了。

想必克拉克博士在1960年代創造這個故事的時候，看到美國太空總署那麼積極且很成功在進行阿波羅登月計畫，給了他這個靈感，一切就從月球開始，克拉克同時也設定在2001年時人類已經在月球上展開殖民，結果他估算錯誤。

1970年代以後，人類幾乎再也不理會月球了，阿波羅登月計畫在1972年的年底結束，人類對月球的興趣竟突然喪失了，阿姆斯壯踏上月球的偉大事蹟也跟著慢慢被淡忘了，原來月球上是一片荒涼，完全是個鳥不生蛋的地方，甚至連水和空氣也沒有，更不要說有動植物了，怎麼殖民呢？他們臆想成空氣和水以及食物等都由地球用太空船運送過去，好像我們從台灣南部把農產品用火車或貨車運去台北那麼簡便，這很不可思議，然而在1960年代人類真正登陸月球的前夕，克拉克還是設定到2001年之時地球上的人類已經在月球上殖民了，也才會有石板事件的發生以及後來的發現號木星太空任務。

這塊被埋藏了四百萬年的石板說明了甚麼呢？這有可能是四百萬年前來自外太空，也就是太陽系以外某個銀河系的外星人來到月球上，埋下這塊石板，然後又離開了，那麼請問，這四百萬年中間，當地球上的人類慢慢在發展所謂的文明時，這些人去了哪裡？

克拉克的解釋是，他們可能飛回老家，可是不知道基於甚麼理由，也許路途太遙遠，他們就再也沒回來過，也許在太空中的不知道那個角落基於不知道的甚麼原因全部滅絕了。

可是這個假設有點牽強，因為太空事實告訴我們，以太空船的正常飛行速度（時速兩萬公里），我們隔壁的銀河系朋友要穿過我們太陽系邊界進入我們的天空，至少要耗時一千年以上，技術上來講，這似乎不太可能，但克拉克突發奇想說，這些外星人可以在這一千年的飛行過程中在太空船上面繁殖並傳宗接代，或者，克拉克博士更進一步假設，他們根本就是一群長生不死的傢伙，這個想像可遠啦。

我發現克拉克的太空知識雖然很豐富，可知識勾不到的地方，就完全憑空想像，而他的想像經常是天馬行空到違反邏輯，寫水準之上的科幻小說不像寫武俠或偵探小說那樣可以憑空亂寫，要奠立在可信的基礎上才行，真想不到像克拉克這樣的人也有亂寫的時候，而且這種時候還挺多的。（待續）

(中國時報)