民調封關前 韓42.5％ 陳38.9％差距縮小

高雄市長選情緊繃，根據《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，國民黨候選人韓國瑜42.5％。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，民進黨候選人陳其邁以38.9％支持度微幅落後國民黨候選人韓國瑜。（本報資料照片）

選情緊繃的高雄市長選舉，在經過政見發表會以及造勢拚場後，藍綠支持度又出現重大變化！根據《旺旺中時媒體集團》昨晚出爐的民調顯示，國民黨候選人韓國瑜雖在看好度與支持度皆領先，但韓的支持度42.5％與陳的38.9％，差距縮小至3.6個百分點，顯見在民進黨傾全黨之力拉抬之下，有收到效果；但在看好度方面，韓則以44.6％領先陳的38.8％，差距擴大到5.8個百分點。

僅差至3.6個百分點

高雄市長選舉戰況激烈，民調顯示，有高達91.6％的受訪者表示一定會或可能會去投票，相較於10天前《旺旺中時媒體集團》的民調結果增加4.7個百分點。

在一定會或可能會投票的受訪者中，有42.5％表態支持韓國瑜，較先前滑落2.8個百分點；陳其邁38.9％，上升了2.7個百分點，在民進黨傾全黨之力拉抬之下，兩人的差距已經拉近到只有3.6個百分點。民調也顯示，都不支持或無反應仍有1.2％、14.9％。

從政黨傾向交叉分析顯示，韓國瑜在泛藍選民中「黏著度」頗高，已得到87.1％的支持，並成功爭取到13.4％泛綠的認同；陳其邁則是有77.3％泛綠選民表態支持。在中立的選民部分，韓國瑜支持度雖然較之前流失9.1個百分點，但仍以35.3％對23.2％維持領先。

民進黨傾全力搶救高雄

從年齡交叉分析來看，相較10天前，韓國瑜在20～29歲、30～39歲、40～49歲部份，支持度下滑，除在30～39歲以及70歲部份，微幅落後陳其邁外，其他年齡層仍維持小幅領先。陳其邁則在30～39歲、40～49歲部份獲得10個百分點以上的成長。在教育程度的部分，高中、職以下陳其邁居優勢，專科以上則是韓國瑜占贏面。

這次民調是在11月11～12日進行，有效樣本數1090人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點，由艾普羅民意調查股份有限公司執行，經費來源旺旺中時媒體集團。

(中國時報)

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