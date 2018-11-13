2018年11月13日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

牽動數百萬觀光人潮的故宮博物院北院預計在民國109年起閉館3年，並將部分國寶南遷至故宮南院置放並展覽，此舉是故宮開館以來首見，也引發了外界疑慮，昨(12)日立法院教育文化委員會進行故宮業務報告，藍委柯志恩質詢故宮院長陳其南是否真有此事，故宮院長陳其南表示內部朝此一方向規畫。

衝擊觀光 拿全民資產助選

對此，博物館界人士指出，英國大英博物館、法國羅浮宮、美國大都會博物館等全球各大博物館要擴建、整修時，正館都還是照常開放，故宮卻要閉館，認為故宮此舉有政治目的，是想靠國寶來救選舉。

前歷史博物館館長黃光男也表示，這個做法很容易讓人有政治上的聯想。柯志恩則痛批，國寶是全民資產，民進黨滿腦子只有選舉，聲嘶力竭要「去中國化」，但毫不掩飾拿國寶助選，可是臉不紅、氣不喘！真是胡搞瞎搞！

不過陳其南表示，整修期間文物將遷到南院展出，南院北院都是故宮，對故宮來講，沒有閉館的問題。 對於外界指稱故宮此舉是為了救南部選情，陳其南表示，這是不可能的事情，「故宮整建，一動工就是好多年，再加上這個計畫也不是我任內提出的，我只是接力執行。」

陳其南說，院內也考慮過不要閉館，但是由於新故宮計畫整建量體太大，除了圖書文獻大樓、行政大樓跟正館都要整修之外，還要在原有地基上增蓋一個新館，「到時候整個故宮就像是一座大工地，沒有參觀品質。」

陳其南:沒閉館 是展館變更

陳其南分析，故宮人潮四分之三都是外國觀光客，「只要事前配套措施做好，觀光客不會在乎故宮在哪裡，一趟高鐵一個多小時也就到了嘉義，這不是大問題。」

但柯志恩認為，故宮正館館藏豐富，每年也有近500萬參觀人次，且多為觀光客，綠委鍾佳濱也質詢，如果有這樣封館三年的規畫，一定要先跟外界建立溝通管道，「就像百貨公司周年慶，也是需要提早兩個月宣傳。」

陳其南解釋，南院、北院都是故宮，不管是整修3年、5年，對故宮來說，都沒有閉館的問題，只是把展館變更，把A館移到B館逐步展出。陳其南表示，故宮北院每年有400萬至500萬參觀人次，其中有3/4是外國觀光客，南院最主要缺的還是外國觀光客，未來希望把國外觀光客拉到南院，才能提升南院參觀人次。

(中國時報)