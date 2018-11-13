故宮閉館3年 激發南北對抗 國寶淪政治工具

2018年11月13日 04:11 中國時報 崔慈悌

新故宮計畫3大主軸

在故宮博物院長陳其南與民進黨嘉義縣長候選人翁章梁等人聯手下，故宮後年起將閉館3年，國寶改到南院展出，要藉此把觀光客帶到嘉義。執政黨無法有效解決南北區域發展不均的問題，不惜炒作「南北對抗」的意識形態，讓國寶淪為政治工具。

南院蚊子館 預言成真

故宮南院2001年在扁執政時期，就是為了要平衡南北的文化資源差距而籌建，當時綠營內部就有聲音認為，北部民眾享有大多數的文化資源，無論大型藝術表演或展出都以北部為主，對中南部民眾不公平。

為了達到所謂的平衡和「本土化」，被視為最具文化代表性的故宮，就被拿來作為選舉造勢的政策工具，儘管文化界多持反對立場，前故宮院長周功鑫就明確表達不贊成，認為把南院蓋在一個「前不著村，後不著店」的農業縣，可能會淪為蚊子館，但扁政府仍執意興建。

果然，南院在歷經15年終於開幕，票房卻奇慘，周邊原擬投資興建的飯店業者和開發商都縮手，故宮南院沒有為選情進補，反而成為「票房毒藥」。

政策買票 選情告急

不料當年爭取南院的前嘉義縣長、現在綠委兼民進黨選對會召集人陳明文，卻帶著自家嘉義縣長候選人翁章梁，去拜會政委張景森，還邀陳其南一起，共同敲定讓台北故宮整修閉館3年，把部分重要的收藏移到南院展覽。

陳其南還說「國寶文物若至南院展覽，將帶動300萬以上的國際觀光客到嘉義」，蔡總統、賴揆甚至聯手表示，這是「翁章梁跟故宮院長建議」，公然利用行政資源為候選人政策買票，顯然民進黨在南部的選情不容樂觀。

故宮文物南遷被視為政策利多在中南部大放送，政府心態上就是認為「好東西不能讓北部人獨享，應該讓中南部的人共享」，但台灣是一體，政府應從整體發展方向來考量，把餅作大，而不是南部窮，就要把北部的資源移到南部，炒作南北對抗意識形態，製造內部仇恨來換取選票。

發展觀光 應著重特色

文化是屬於內化的意涵，不是單憑幾棟建築物或是文物展出就能達成，嘉義縣具有好山好水，和豐富的農業資源，政府應讓每個縣市都能有屬於自己的特色，而非東拉一點文化，西拉一點科技，把每個縣市都要變成文化重鎮，科技大縣，最終卻都弄成四不像。

南部是綠營長期執政地盤，卻在短時間被「韓流」打成艱困選區，就在於韓國瑜的政見能打動人心，執政黨要對抗，必須找出各縣市最適合當地發展的模式，藉「平衡南北」來激發「南北對抗」，只會把選民愈推愈遠。

(中國時報)