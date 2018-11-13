藍批密室協商 政院辯不知情

民進黨立委陳明文（中）、蔡易餘（右一）和嘉義縣長候選人翁章梁（右二）11月6日前往行政院，拜會政務委員張景森（左二）與故宮院長陳其南（左一），討論國寶到故宮南院。 （陳明文國會辦公室提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北故宮傳出將閉館3年，國寶將遷往故宮南院，引發政壇話題。據了解，立委陳明文、嘉義縣長候選人翁章梁、故宮院長陳其南的3方會議，是陳明文邀約在11月6日於政院進行，原主題是「故宮南院的未來規畫」，但後來討論主軸變成國寶南遷，陳其南僅保守表示，典藏文物南遷是重大工程。但陳明文當天即發新聞稿，力挺國寶南遷。

行政院發言人Kolas Yotaka昨表示，故宮沒有閉館，而是執行「新故宮計畫北部院區整擴建工程」，將珍貴文物移往南部院區展出，屆時民眾仍可在南院欣賞珍貴文物。至於藍委質疑翁章梁與陳其南會面，並討論有利嘉義縣的政策，涉及行政不中立，以密室協商方式拍板國寶南移，政院則說，翁章梁現身，政委張景森及陳其南事前都不知情。

據透露，故宮6年後將適逢成立百歲周年，而台北故宮因為建築物年久失修，院方認為需要趕緊修繕房屋，因此才打算把台北院區文物移往南院展出，行政院去年底核定「新故宮計畫」，也有文物搬遷期程的內容。

不過，翁章梁辦公室在6日回到嘉義縣，即對外透露相關訊息，並釋出會面大合照，顯然毫無避諱，並向外表示爭取有功。

蔡英文總統11日前往嘉義縣替翁章梁站台時，也主動表示，「最近，翁章梁跟故宮的陳院長建議，過一陣子，台北故宮要整修，整修期間，應當考慮把一部分重要的收藏，移到南院來展覽，保護我們的國寶，不會在工程當中受到損失」，「我現在要跟翁章梁講：這是你想出來的辦法，你如果當縣長，就要負責。我們中央地方合作，大家一起來拚看看。讓南院成為展覽國寶最重要的地方」。很顯然總統府也將這項計畫「歸功」在翁章梁身上。

(中國時報)

故宮閉館3年 激發南北對抗 國寶… 南院奇謀 珍貴文物也要拚觀光

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。