藍批密室協商 政院辯不知情

2018年11月13日 04:11 中國時報 郭建伸 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

台北故宮傳出將閉館3年，國寶將遷往故宮南院，引發政壇話題。據了解，立委陳明文、嘉義縣長候選人翁章梁、故宮院長陳其南的3方會議，是陳明文邀約在11月6日於政院進行，原主題是「故宮南院的未來規畫」，但後來討論主軸變成國寶南遷，陳其南僅保守表示，典藏文物南遷是重大工程。但陳明文當天即發新聞稿，力挺國寶南遷。

行政院發言人Kolas Yotaka昨表示，故宮沒有閉館，而是執行「新故宮計畫北部院區整擴建工程」，將珍貴文物移往南部院區展出，屆時民眾仍可在南院欣賞珍貴文物。至於藍委質疑翁章梁與陳其南會面，並討論有利嘉義縣的政策，涉及行政不中立，以密室協商方式拍板國寶南移，政院則說，翁章梁現身，政委張景森及陳其南事前都不知情。

據透露，故宮6年後將適逢成立百歲周年，而台北故宮因為建築物年久失修，院方認為需要趕緊修繕房屋，因此才打算把台北院區文物移往南院展出，行政院去年底核定「新故宮計畫」，也有文物搬遷期程的內容。

不過，翁章梁辦公室在6日回到嘉義縣，即對外透露相關訊息，並釋出會面大合照，顯然毫無避諱，並向外表示爭取有功。

蔡英文總統11日前往嘉義縣替翁章梁站台時，也主動表示，「最近，翁章梁跟故宮的陳院長建議，過一陣子，台北故宮要整修，整修期間，應當考慮把一部分重要的收藏，移到南院來展覽，保護我們的國寶，不會在工程當中受到損失」，「我現在要跟翁章梁講：這是你想出來的辦法，你如果當縣長，就要負責。我們中央地方合作，大家一起來拚看看。讓南院成為展覽國寶最重要的地方」。很顯然總統府也將這項計畫「歸功」在翁章梁身上。

(中國時報)