南院奇謀 珍貴文物也要拚觀光

2018年11月13日 04:11 中國時報 張理國

故宮南院、北院即將上演「爭寶奇謀」，行政院接受地方意見，利用「新故宮計畫」北院場館整修之際，將珍貴文物送往南院展出，據政委張景森估計，會帶動300萬國際觀光客到嘉義，很顯然，爭寶計中計，看中的是觀光客南遷計畫，希望在大選前，許南部民眾一個提振觀光的美夢！

候選人爭取振興地方，原本無可厚非，但哪個候選人有辦法登堂入室，在行政院堂而皇之找來政委、故宮院長為自己政見背書，這不是特權、那什麼才是特權？政院高喊的行政中立，自此蕩然無存。

故宮南院歷經兩次政黨輪替及興建完成，開館兩年多，參訪人數卻直線下滑，已經不止一次被形容為蚊子館，花了人民80億血汗錢建的故宮南院，最慘一天只有300多個遊客，甚至還有立委建議「滅蚊大作戰」，不如開放南院讓民眾做瑜珈。

不說不知道，故宮南院有多慘？周邊商旅不是倒閉就是傳出大裁員，根據實價登錄資料，多數房價被「打回原形」，還要力拚1字頭保衛戰。

蔡政府南向政策交不出亮麗成績，但這項乾坤大挪移的國際觀光客「南遷計畫」倒是挺像回事兒。問題是，民進黨何時開始重視來自大陸的故宮文物？要不是選舉拚觀光，誰會想要爭取這批「國寶」，但大批國寶南遷是何等大事，豈能配合單一候選人運作？

況且，即使在北院，近年參觀人數也下滑，搬到南院若未見起色，大批國寶向南遷徙，稍有不慎誰來負責？

北院每年約有400～500萬的國際觀光客，珍稀國寶南移至南院，觀光客是否真的如數轉移，恐怕不是一個簡單的數學題，一個國家的觀光動線若能如此簡單計畫，那也不必投入大量的資源去發展、宣傳；更不用說一堆人擠在辦公室拍張大合照，就能拍板定案，這樣的政策實在是見樹不見林！

(中國時報)