文化人憂心政治凌駕專業

2018年11月13日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

故宮南院開館至今，參觀人數最低曾創下整個月不到5萬人入館。（本報資料照片）

故宮博物館的翠玉白菜，是玉器雕刻國寶，世界各國觀光客紛紛慕名而來。（本報資料照片）

故宮五度擴建史

為擴建而國寶轉移到南院展覽，甚至閉館，故宮做法引發外界熱議，這不曾發生在羅浮宮或是大都會博物館，也讓外界好奇故宮的想法。前歷史博物館館長黃光男表示，一個博物館最重要的就是專業考量，世界上大型博物館整建，沒有看過有全部停擺的，這個做法很容易讓人有政治上的聯想。

欠缺專業考量 難免政治聯想

黃光男說，故宮博物院已經是全世界知名的博物館，裡面有超過百萬件館藏，許多文件，字畫更是易碎，必須處在恆溫恆濕的狀態，怎會倉促決定要國寶南遷？對於文物南遷到南院展出，黃光男也不以為然，黃光男說，一個博物館的精神不是只有服務觀光人潮，它還要有文化的高度，如果都是用觀光考量，其實非常不專業，請不要把故宮當成工具。

前故宮博物院館長馮明珠表示，她一聽到這個消息，心裡很難過，故宮至今沒有一天休息過，這個做法非常不專業，「故宮從1965年起在台北設置以來，歷經五次擴建，就連前杜正勝院長2002年的動線工程，也都沒有閉館，我不明白需要閉館的考量出自何處。」

文物搬遷「南漂」沒有想像容易

馮明珠表示，故宮不是只有參觀展覽的功能，它還有查詢研究的功能，光是圖書文獻大樓有60萬件典藏，包括古文獻與圖書，每天一開門，就要協助來自全世界的國際專家學者提件，研究，這裡已經是一個研究中心，不是說停就停。

文物搬遷不是想像中容易，包括南院是否有這麼大的庫房？新的庫房文物夠不夠放，庫房設計是否符合文物典藏環境，「一個負責任的政府做事，要以專業考量，文物安全為第一。」馮明珠說，當初南院的文物規畫就花了四到五年時間，這都不是一年可以完成的。

據她了解，已經有許多故宮內部同仁很焦慮，很多同仁家都在台北，一下子要到「南漂」到南院工作，著實變化太大。

南院定位不清 政策難以定調

馮明珠說，當初蓋南院就是民進黨陳水扁總統執政時喊出的口號，希望可以做到南北平衡，文化均富，才有了故宮南院計畫，「現在把北院國寶搬到南院作展覽，那台北呢？台北就不需要南北平衡了嗎？」

一位不願具名的博物館學者表示，故宮南院的問題是定位的問題，南院剛開館，雖然定位為亞洲博物館，但是究竟要做甚麼，沒有人知道。如果定位清楚，政策才能跟著定調，這種把北院寶物移到南院的做法，只是應付式的做法，不是一個專業上的考量，顯然很可惜。

(中國時報)