陳其南「故宮台灣化」忠於做自己

2018年11月13日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

今年7月接掌故宮院長的陳其南，一上任就拋出「故宮台灣化」議題，掀起藍綠論戰， 其實，他是最希望讓故宮遠離「政治」與「民族主義」大帽子的學者型院長，但昨天他拋出故宮閉館3年，再度掀波。

陳其南是台灣社區總體營造之父，但放在管理故宮的院長一職，陳其南不免以學理出發，處處可見去中國化的意識形態，尤其是他一上任就說，故宮博物院就像是「北京分院」，「沒有人會認為是台灣的故宮」，已經震撼過台灣民眾，原來大家引以為傲的故宮博物院，跟台灣沒有關係。陳其南上任時提出的「土著化史觀」，其實也早已成為台灣人的本土意識，反而不必過度強調。

陳其南今年70歲，台大人類學碩士，出國就讀美國耶魯大學文化人類學博士返國，是陳水扁總統任期內的文建會主委，上任後積極推動文化公民權、公民美學、社區總體營造等理念，並落實本土文化薪傳的相關計畫，成立包括國立台灣博物館、台灣文學館等單位，掀起一波波「認識台灣」的浪潮。

陳其南喊出「故宮台灣化」，表示要用展出內容和手法讓台灣人看到故宮文物的價值，但當立委質詢他可能會違反故宮博物院組織法第一條稱故宮應「加強對中國古代文物藝術品之徵集、研究、闡揚」之時，陳其南則表示，他要修改組織法，可見「中國」兩個字對他而言似乎特別刺目。

但陳其南始終認為文化其實沒有歸屬不歸屬的問題，他認為若用民族主義概念去做博物館，那就不理性了！「博物館應該用展示的方式，讓來參觀的人，純化理性思惟的可能性。」或許就是這樣一個「學者型院長」，只是忠於做自己，卻意外因故宮閉館3年構想，引發在野黨是為救選情的質疑，再度讓故宮染上濃濃的政治味。

(中國時報)