北院展品南移 救雲嘉南中觀光

2018年11月13日 04:11 中國時報 李宜秦 、 呂妍庭 ／綜合報導 ／綜合報導

故宮北院預計從109年起閉館3年，旅行公會質疑，國外博物館整修也時有所聞，但都是關閉部分區域，閉館整修算鮮少發生；嘉義地方則對北院展品南移帶動觀光充滿期待，嘉義市的觀光旅宿業者甚至評估，這股南遷效應會擴及到雲嘉南，甚至北至台中，南到高屏都受惠。

旅行公會表示，目前國內觀光結構又以自由行漸增、團客漸減，閉館恐會減少總觀光人次，且國外的博物館如大陸故宮、大英博物館、羅浮宮等，也常都會有整修，但都是「穿著西裝改西裝」，只關閉特定區域、逐步整修。

台灣入境旅遊協會理事長王全玉表示，外國旅客訪台必定有其目的，若缺乏指標性景點，旅客來訪意願就會降低，將文物移至嘉義必須提出具體計畫，否則外國旅客可能不知道嘉義在哪裡。

此外，陳其南表示，南院的參觀人次跟台南奇美博物館和故宮北院的參觀人次其實差不多；然而旅行公會表示，這僅是指國旅的參觀人次，若加上國外觀光客就差別很多。

觀光局去年統計來台旅客旅遊動向，故宮博物院在主要遊覽景點中排名第4名，100人中有36人會前往遊覽。在旅客最喜歡景點中，故宮也在前10名內，喜歡比例為16.88％。

斥資80億元興建的故宮南院，曾寫下1天不到300人參訪紀錄，連帶影響周邊的旅宿業經營，雖然先天條件不良，故宮仍賣力拉抬南院聲勢，像是策畫南院第一次夜間光雕秀或首次把嘻哈音樂和時尚走秀帶進南院的嘻哈之夜，今年10月因配合光雕秀延後閉館，遊客量就明顯成長到6萬多人。

耐斯王子大飯店總經理曾慶欑說，故宮北院每年吸引數百萬遊客，如文物真的南遷，只要遊客量維持以往5成，對低迷的嘉義觀光業就是一劑強心針，「有很大的正面意義」，還說就算文物只來3年，也達成養客、觀光流動效果。

故宮南院所在的太保市長黃榮利認為，珍貴文物南遷此舉有助帶動縣治特區當地觀光人潮，除呼籲故宮在回遷前，應把部分明星文物留在南院，另還向財團喊話，應盡快進駐興建大賣場、購物商場等設施，以應付可觀的觀光量能和商機。朴子市長王如經也說，國寶南遷地方當然是樂觀其成，且希望「來得愈久愈好」。

(中國時報)