閉館3年 學者質疑有必要嗎

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中國時報
／台北報導

故宮計畫在2020年執行新故宮計畫，要閉館3年，並且將把部分重要文物送到南院展出。然而放眼國際間的大型博物館，多半是採取一邊整修，一邊局部開館的方式，一方面維持博物館的文化能量和聲譽，也同時顧及民眾觀展權益。博物館學者、歷史博物館前館長張譽騰就提出疑慮，「博物館要整修很正常，但有必要因為整修就閉館嗎？」

借鏡國際，英國大英博物館2017年剛剛公布了一項為期10年以上的大型整修計畫，但也表示「不會因此休館」。美國紐約的大都會博物館的歐洲繪畫展廳自2018年4月起也將分為兩區輪流翻修，同樣以不關閉展廳為原則。

張譽騰表示，就他記憶所及，還沒聽過國際間的大型博物館因為整修而閉館，「2016年羅浮宮要整修貝聿銘所建的金字塔，也沒有因此休館。」

另一方面，若要將故宮館藏南送，張譽騰也表示應該要更審慎評估，「故宮的典藏設備非常好，展品都能完善的保存，但南院有這樣的設備嗎？加上南北氣候不同，也可能對保存狀況造成影響。如今卻要把故宮藏品往南院送，自然會引起疑慮。也會懷疑，難道是為了要用國寶去救故宮南院下滑的參觀人數？」

張譽騰表示，雖然國際間也有像是荷蘭阿姆斯特丹國家博物館為了整修閉館整整10年的案例，但以局部整修維持開館的方式，是比較妥當的做法。

(中國時報)

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