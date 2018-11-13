故宮前世今生 百年不顯老

2018年11月13日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

從成立到遷徙，從一家到分隔兩岸，故宮從西元1925年成立以來，隨著時空推移，每個階段都呈現出不同的歷史風貌。至今北京故宮走向互聯網時代，用科技讓百年故宮不顯老；台北故宮也透過嘻哈、服裝時尚展示「老就是新」的新風貌。

1924年11月，清廢帝溥儀遷出紫禁城，政府成立「清室善後委員會」，開始點查清宮物品，決定成立故宮博物院。1937年盧溝橋事變，中日戰爭全面爆發，國寶又開始浪跡天涯。

攝影名家莊靈就表示，父親莊嚴是故宮前副院長、負責護送國寶南遷，當時不讓書畫類文物受潮損壞，護送人員需將古畫拿出來通風，「父親常常以古畫的年代、作者、意境出題。《洞天山堂圖》、《閒忙圖》、《山路松聲圖》等世人難得一見的珍貴古畫，我們幾個兄弟都再熟悉不過。」

對外戰爭結束，沒想到內戰四起，文物運往台灣，1950年，台中霧峰北溝庫房起建，成立「國立故宮中央博物院共同理事會」，遷入運台文物，1957年正式開放，後因環境條件不足，1965年遷至台北外雙溪，定名國立故宮博物院，宗旨為「整理、保管、展出故宮博物院及中央博物籌備處所藏之古物及藝術品」。

至今故宮經歷五次擴建，1967年第一期館舍擴建完工，擴充正館左右兩翼。1971年第二期館舍擴建完工。1984年第三期擴建竣工，行政大樓正式啟用。1995年第四期擴建竣工，圖書文獻大樓正式啟用，2006年正館改建完工啟用，如今再因新故宮計畫六度擴建，範疇遠比過去五次量體都來得大，也讓外界期待新故宮的來臨。

(中國時報)