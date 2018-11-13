韓挺進岡山 歡唱快樂的出帆

2018年11月13日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

韓國瑜旗美大造勢唱軍歌〈夜襲〉引來外界批評，操盤原高縣三山陸戰的白派大老、高雄市農會理事長蕭漢俊揭密，因為名為「夜襲旗山」所以採用大家都知道軍歌，接著的「挺進岡山」是三山陸戰完美的句點，要唱〈快樂的出帆〉。

唱夜襲挨批 諷綠想太多

韓國瑜高唱〈夜襲〉之後，引發跟風效應，一些藍營參選人跟唱，卻因為歌詞有「刺向敵人的心臟」而飽受泛綠陣營批評，許多人好奇為何選擇在造勢場唱軍歌。

蕭漢俊12日揭密，陸戰三山造勢是「登陸鳳山、夜襲旗山、挺進岡山」，鳳山場選在周五夜晚，動員之外也測試在地韓粉能量，所以並未安排唱歌，結果爆棚達5萬人。

他說，鳳山造勢成功後，籌辦「夜襲旗山」場時，幕僚討論要不要引領支持者唱歌帶動現場氣氛，想到軍歌〈夜襲〉符合活動名稱，當過兵的人都能琅琅上口，不必教唱，又是有韓國瑜追求太太李佳芬唱軍歌的逗趣又浪漫故事，因而選唱。

至於選〈夜襲〉引起泛綠陣營圍剿，蕭漢俊笑說「想太多了」，選舉不必搞的如綠營那般肅殺；並強調民進黨在原高雄縣執政33年，做太久了，人民想換人做做看很正常，這股聲從基層向上傳遞，與過去傳統選舉由上而下完全不同。

預估仍爆棚 歡樂大合唱

韓國瑜陣營發言人侯亞寧表示，14日岡山場造勢活動是三山造勢最後一場，挾鳳山、旗山的人氣，岡山依然會爆棚，也是完美的句點。仍然會安排支持者一起唱歌，已決定一起合唱大家耳熟能詳的〈快樂的出帆〉，就如韓國瑜一直強調這場選舉應是淨乾快樂的。

陳其邁造勢活動則合唱競選主題歌〈咱上愛的所在〉，這首歌是被譽為「詞神」、曾為前總統陳水扁寫詞的路寒袖為陳其邁量身打造，詞曲優美，受到許多綠營支持者的喜愛。

另首〈伊是咱的寶貝〉是陳明章為2004年228百萬人手牽手護台灣而作的主題曲，詞曲溫馨動人，廣泛傳唱，已成為綠營政治造勢場及社會運動的主題歌曲。這2首歌已成為陳其邁造勢場必唱的歌曲。

(中國時報)