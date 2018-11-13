民進黨全黨救1人 高市選戰白熱化

民進黨高雄市長候選人陳其邁（左三）12日與青年創業家座談會，對於民調落後，他仍認為會勝選。（柯宗緯攝）

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中國時報

短短9天，高雄市藍綠民調支持度出現微妙變化，民進黨府院黨大軍壓境輔選、陳菊軍團全面回防、組織戰顯然激出綠色支持者熱情，公辦政見會後，也拉近了原本已被韓國瑜逆轉的優勢。藍綠陣營均聚焦19日的韓陳PK辯論會，認將產生決定性影響。

旺旺中時集團11月1、2日民調，韓國瑜45.3％、陳其邁36.2％，韓以9.1％領先。11月11、12日民調，韓42.5％、陳38.9％，韓雖仍領先3.6％，但已被陳追趕了5.5％。

其中值得觀察是，一般認為韓國瑜空戰打法，在原高雄市區應較吃香，不過封關民調顯示，韓國瑜在原高雄市區領先逾10％的優勢，卻被陳其邁超前3％，而被民進黨視為必勝的原高雄縣區竟出現韓逆轉勝，領先11.6％。

在原高雄縣區方面，韓國瑜三山造勢成功奏效，鳳山區更大幅領先20.6％，旗美則有14％領先，岡山區領先幅度則只有個位數，14日的岡山大會師能發揮多少效果，有待觀察。

有趣的是，韓國瑜遷籍林園，是全高雄綠營支持度第2高的行政區，但他在林園、大寮選區反而領先陳其邁3.8％，或許是人親土親策略奏效。

而陳其邁在綠營支持度較高的鼓山、鹽埕、旗津區大贏對手12.2％，不過，綠中之綠、勞工眾多的前鎮、小港選區卻僅微幅勝出2.7％，三民區也僅有0.2％的領先，對陳其邁是個警訊。

但在眷村較多的左楠選區，韓國瑜僅小贏0.6％，軍公教群居的前金、新興、苓雅選區卻落後陳其邁6.9％，可能與近日頻被攻擊政見空洞有關。

(中國時報)

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