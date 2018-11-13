瑜讚陳學聖 有情有義

支持民眾擠爆現場，會場總共提供1萬5000張椅子，截至晚間6點為止已經全部坐滿。（陳麒全攝）

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中國時報
／桃園報導
國民黨高雄市長候選人韓國瑜12日晚間現身桃園市長候選人陳學聖造勢場，民眾熱情歡呼。（陳麒全攝）

韓流侵襲桃園！國民黨高雄市長候選人韓國瑜12日到桃園助選，和桃園市陳學聖、基隆市謝立功組成「國勝利」大連線，吸引3萬人到場，韓感性分享離開政壇17年、人生最低潮時，只有陳學聖從來沒讓他失望，高喊：「桃園需要有一位有情有義的市長！」並帶領大家合唱〈夜襲〉，「民進黨不讓我們唱，我們偏要唱！」

韓國瑜一上台就幽默道，熱情、勇敢的桃園市鄉親，讓他短短100公尺走了超過20分鐘，「頭髮又少了100根！」面對支持者輪番大喊：「韓國瑜我愛你」，他也風趣回應：「我結過婚了，對不起啊！」讓台下屢屢爆出笑聲。

韓國瑜感性說，會特地北上趕來參加陳學聖造勢，首要原因就是認識陳30年來，陳從來沒有變過，尤其自己離開政壇17年，遇過人生最低點，「寒天飲冰水，點滴在心頭」，最困難需要幫忙時，只要一通電話給陳學聖，從來沒有讓他失望過，高喊：「桃園要有一位有情有義的市長！」

韓國瑜說，基隆有台灣北部最重要的海港、桃園有最重要的國家門戶、高雄海港空港都有，不管南進北出或北進南出都很方便，基隆、桃園、高雄要聯手打造一個最棒的觀光線路，把觀光客大量引進來、更聯手把農產品、漁產品賣出去。

陳學聖致詞前先跟韓國瑜深深擁抱，台下羨慕聲四起，他提到2人30年前當記者相識、相知相惜，桃園悶太久、沒有足夠的力量把壓力鍋蓋子打開，感謝韓國瑜將最後一場北台灣造勢獻給桃園、幫他開蓋，笑說不該拿韓的光頭開玩笑，但2人的內心都跟光頭一樣，沒有私心、都是為了照亮別人，他也提出「四不一沒有」政策、諷刺桃園市長鄭文燦弊案連連，強調不砍福利、不要乾爹、不要「副聯會」、更沒有會造成警消殉職的公安放水，心中只有人民。

(中國時報)

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