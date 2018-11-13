邱議瑩口條不清 嘜走嘸走引戰

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中國時報
／高雄報導

立委邱議瑩11日主持陳其邁旗山造勢大會，邱在臉書稱「晚會結束了，人潮依然遲遲不肯散去」，卻遭網友拍片打臉，支持者不留情面提早散場，指邱以哭腔喊「大家嘜（不要）離開」，引發兩派網友筆戰是「嘸」（沒有）走，還是「嘜」走。邱12日控訴遭扭曲，強調是支持者留到最後，才感謝大家嘸離去。

邱議瑩先爆出抹黑韓國瑜「陪睡說」後，前天以旗美地主之姿主持陳其邁大型造勢活動，在台上講得慷慨激昂，但晚會尾聲眾人高歌《伊是咱的寶貝》，尚未宣布晚會結束，後半部支持者拎著便當走人，趕搭遊覽車。

據現場流出的影片顯示，當時邱議瑩率台上眾人聲嘶力竭喊「凍蒜」，台下後半段支持者走成一片，連紅椅也迅速堆疊成塔，只剩搖滾區死忠邁粉留到最後一刻。

邱議瑩到底在台上喊的是「嘸」走，還是「嘜」走，聽者各有解讀。不過，唯一確定的是，支持者提前散場是不爭事實。網友在PTT、臉書開戰，有人堅稱聽到邱議瑩喊「晚會還沒結束，大家不要走」，但也有網友說是「大家都沒走」。

不過，陳其邁本人聽聞此事，態度耐人尋味，僅說「影帶會說話」。陳競辦發言人趙天麟回應，邱議瑩略帶哽咽謝謝大家「攏謀造」（沒有離開），但有網友錄到大家「嘜走」，但已無關宏旨，重點活動成功，若抹黑是純動員，恐激化更多支持者。

邱議瑩原要親上火線澄清，答應受訪卻一度神隱，事後接受媒體訪問時稱，當日晚會預定6時結束，主持人出來收場3次，但到6時15分仍有許多熱情支持者在現場，令她動容才答謝大家「嘸（沒有）」離開，反控訴被扭曲。

(中國時報)

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