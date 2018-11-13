丁民調追上 柯緊張要認真選了

2018年11月13日 04:11 中國時報 吳堂靖 、 周毓翔 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

最新民調顯示，國民黨候選人丁守中和柯文哲民調拉近，丁守中乘勝追擊，推出廣告強調，「別人做不到的，交給我」。（鄧博仁攝）

總統府祕書長陳菊（左）與台北市長候選人姚文智（右），手牽手高呼當選口號。（季志翔攝）

台北市長選情進入殊死戰！根據本報最新民調顯示，國民黨候選人丁守中幾乎追平現任市長柯文哲，丁守中以32.8％的支持度，微幅落後柯的33.6％，雙方差距僅0.6％，至於姚文智的支持度為14.8％。對於選情拉警報，柯文哲一改先前老神在在態度，12日霸氣宣示，「從今天開始要認真選舉了！」

對於柯文哲說要開始認真選舉了，丁守中反批柯文哲，什麼時候才要認真開始做市長？浪費了4年，什麼時候才要開始認真做事，還要讓他浪費時間嗎？對於選情進入五五波，丁守中說，勝負都在微小範圍裡面，他會跟中華隊一樣最後逆轉勝。

丁丁有信心 最後逆轉勝

姚文智陣營發言人吳思瑤表示，姚文智團隊從選舉第一天就非常認真，柯文哲若要臨時抱佛腳、加緊衝刺，「希望他像姚文智一樣每天都很努力」。

柯競辦總幹事小野近期上演「自走炮」戲碼，不但公開挺綠營候選人陳其邁，又與丁守中隔空交火，導致柯淺藍票源流失，丁民調急起直追，雙方差距愈拉愈近，迄今僅差0.6％，支持度長期領先的柯文哲驚覺選情拉警報，不但傳出競辦對小野下達封口令，昨天也宣示，「今天開始，我要開始認真選舉了！ 」

小野自走炮 柯丟淺藍票

柯文哲昨出席時代力量候選人黃郁芬競總活動，會後再被問及民調一事，柯強調，民調高高低低，加起來平均就差不多，會努力打贏這場選戰，有媒體詢問，「如果落選有甚麼規畫？」柯笑說，「11月投完票再來煩惱。」

柯也有感而發說，過去這段時間國民黨什麼事都沒有做，但為什麼局勢會逆轉，因為人民在選舉的時候投給這個黨是因為討厭另一個黨，但投完以後就後悔了，因為除了藍綠、統獨、意識形態不一樣，其他綁樁、搶國營事業資源都一樣，2018年才是真正擺脫藍綠泥淖的機會。

另傳出因民調與丁拉近，柯陣營緊急砸錢下臉書廣告，增加曝光度，柯稱「不清楚」；柯競辦澄清，由於柯主要支持者以年輕族群為大宗，加上經費有限，因此在臉書廣告下一點點預算，但都是既定安排，而非民調所致。

(中國時報)