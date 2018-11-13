侯聚焦市政 蘇猛攻對手

2018年11月13日 04:11 中國時報 譚宇哲 、 葉德正 、 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市長候選人公辦辯論會12日落幕，國民黨候選人侯友宜主打三個政見、兩個價值，舉佛經用語要當新北市民的「不請之友」；蘇貞昌則細數台北縣長任內政績，抨擊朱市府行政效率不彰，炮火猛攻侯言行、政見、爭議。

昨日上午登場的公辦辯論會經抽籤決定發言順序，由侯友宜先、蘇貞昌後，分別進行10分鐘政見申論、答問4名報社代表提問人各1分鐘及12分鐘結論。

侯友宜表示，大台北地區是一條魚，「魚頭是基隆，魚尾是桃園，中間最大的魚身就是新北市」，他要透過完成三環三線到三環六線，把魚骨血脈打通，再透過主要幹道都更與防災都更，改變城市風貌，最後再透過社會安全網，就像魚鱗保護這條魚，才能「魚躍龍門」。

蘇貞昌則細數台北縣長任內開闢新市鎮、建博物館、設新學校等政績，強調當選後要成立一個最有效率的團隊，招商引資、協助青年創業，校園、公園全面體檢、改進，並承諾長輩免費裝假牙、垃圾袋降價、親子體驗博物館等政見。

提問時間，4名提問人分別提問長照政策、雙北合作、深澳立場等；侯友宜表示，燃煤電廠製造空汙，影響健康且破壞生態，人民力量都站出來，環團報告指深澳燃煤電廠會造成500多人死亡，證明這是錯誤政策，「可惜老縣長完全沒有這個態度。」

蘇貞昌反擊，能源、環保等專業議題應讓專業決定，不是用來選舉造勢的議題，他的態度一直很清楚，如果有汙染，他絕對不允許，絕對不會像朱侯團隊，今年1月才發林口電廠生煤許可，接著宣布不發新的許可，深澳已經停了，不該再繼續消費。

侯友宜最後以「三個心情、三個政見、兩個價值」感性結論，包括與蘇貞昌的「不解之緣」、做事「不忘初心」與要當市民的「不請之友」，另外則是「都更三箭、建構社會安全網、成立氣候變遷及能源對策委員會」，兩個價值則是用正向力量面對所有的抹黑，追求「定位」不追求「職位」。

蘇貞昌不忘猛攻侯友宜，自詡體力不比侯差、政見更認真，嗆聲侯觀念停留舊時代，及抄襲競選團隊「蘇小妹」創意和「都更五引擎」政見，更強調自己打選戰一輩子被檢驗，反酸侯面對檢驗「頭一次就哀哀叫」。

(中國時報)