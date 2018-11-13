實事求是vs.鼓舌如簧 你選誰

2018年11月13日 04:11 中國時報 葉德正 、 林金池

若論口才，現今政壇恐沒幾人敵得過蘇貞昌，不出眾人意料，昨新北市長候選人辯論，蘇火力全開，諷刺挖苦猛攻侯友宜，只是對比侯友宜開場向蘇鞠躬，表示不忘長官、部屬之誼，以施政、正向價值做感性訴求，蘇貞昌機鋒畢露，怕是沒打倒侯友宜，先讓選民退避三舍。

深澳燃煤電廠是民眾關注焦點，蘇貞昌指新北市府年初核發林口電廠生煤許可，又宣布不發深澳的許可突顯「自相矛盾」，但法不溯及既往，何來矛盾？要說矛盾，蘇貞昌聲稱反核30多年，為什麼2006年擔任行政院長追加通過核四預算？

蘇貞昌辯論不斷宣稱自己24天解決林口A7合宜住宅排水汙染新莊的問題，實際是新北市府自2016年開了8次協商會議、25次公文往來才解決；蘇貞昌猛批大台北歌劇院蓋不起來，卻是民進黨執政的文化部不放行。

侯友宜自清財產合法申報卻遭抹黑，蘇貞昌竟使出「打人還喊救人」招數，強調自己長期遭抹黑，當年選屏東縣長因此落選。事實上，侯友宜妻子繼承新莊老舊公寓持分約12坪，接著購買其他人持份30多坪土地，竟可混淆成炒地皮？

如果不到50坪土地可以攻擊成等都更、炒地皮，蘇貞昌財產曾申報繼承屏東縣上千坪的土地，如果被人抹黑攻擊炒地皮，試問做何感想？

有別於蘇貞昌的咄咄逼人，侯友宜辯論語調平穩，上台後還不忘先向前長官蘇貞昌鞠躬，強調與蘇的不解之緣，還有自己的不忘初心，以感性訴求尋求民眾認同。

辯論過程中，侯友宜穩紮穩打，一一回應對手的提問，除提出三環六線、捷運都更與社會安全網等政策牛肉，更強調自己基層出身，沒有華麗詞藻，沒有過多的粉飾以及惡意攻擊，反而增加民眾的信任感。

一個是擅於言詞的政壇老將，神明前立誓，還可鼓舌如簧，辯解後照常參選，一個是只知實事求是，一輩子的公務員，一場辯論下來，深化的還是，一個真的很會講，一個真的很老實，投票日，你要投給誰？

(中國時報)