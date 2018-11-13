實事求是vs.鼓舌如簧 你選誰

友善列印
中國時報

若論口才，現今政壇恐沒幾人敵得過蘇貞昌，不出眾人意料，昨新北市長候選人辯論，蘇火力全開，諷刺挖苦猛攻侯友宜，只是對比侯友宜開場向蘇鞠躬，表示不忘長官、部屬之誼，以施政、正向價值做感性訴求，蘇貞昌機鋒畢露，怕是沒打倒侯友宜，先讓選民退避三舍。

深澳燃煤電廠是民眾關注焦點，蘇貞昌指新北市府年初核發林口電廠生煤許可，又宣布不發深澳的許可突顯「自相矛盾」，但法不溯及既往，何來矛盾？要說矛盾，蘇貞昌聲稱反核30多年，為什麼2006年擔任行政院長追加通過核四預算？

蘇貞昌辯論不斷宣稱自己24天解決林口A7合宜住宅排水汙染新莊的問題，實際是新北市府自2016年開了8次協商會議、25次公文往來才解決；蘇貞昌猛批大台北歌劇院蓋不起來，卻是民進黨執政的文化部不放行。

侯友宜自清財產合法申報卻遭抹黑，蘇貞昌竟使出「打人還喊救人」招數，強調自己長期遭抹黑，當年選屏東縣長因此落選。事實上，侯友宜妻子繼承新莊老舊公寓持分約12坪，接著購買其他人持份30多坪土地，竟可混淆成炒地皮？

如果不到50坪土地可以攻擊成等都更、炒地皮，蘇貞昌財產曾申報繼承屏東縣上千坪的土地，如果被人抹黑攻擊炒地皮，試問做何感想？

有別於蘇貞昌的咄咄逼人，侯友宜辯論語調平穩，上台後還不忘先向前長官蘇貞昌鞠躬，強調與蘇的不解之緣，還有自己的不忘初心，以感性訴求尋求民眾認同。

辯論過程中，侯友宜穩紮穩打，一一回應對手的提問，除提出三環六線、捷運都更與社會安全網等政策牛肉，更強調自己基層出身，沒有華麗詞藻，沒有過多的粉飾以及惡意攻擊，反而增加民眾的信任感。

一個是擅於言詞的政壇老將，神明前立誓，還可鼓舌如簧，辯解後照常參選，一個是只知實事求是，一輩子的公務員，一場辯論下來，深化的還是，一個真的很會講，一個真的很老實，投票日，你要投給誰？

(中國時報)

侯聚焦市政 蘇猛攻對手 選情告急 柯強化陸戰走透透

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。