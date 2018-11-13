選情告急 柯強化陸戰走透透

2018年11月13日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲選情告急，放低姿態積極拉攏各方人馬，一改先前以「巧遇」、「路過」為由，為時代力量台北市議員候選人黃郁芬助陣，12日首度合體暢談特色公園政策，不但仔細聆聽公民團體簡報，對於黃的建議更是頻頻點頭，還直呼「這個要做會議紀錄！要趕快解決！」展現超強企圖心。

據了解，時力士林、北投區市議員候選人黃郁芬曾受邀擔任北市府副發言人職務，當時黃還到市府開過幾次會，並跟柯見面面試，最後因故未任職，不過，由於時代力量曾公開宣示「不會簽柯P認同卡 」，也讓雙方關係尷尬，柯僅能派出學姊黃瀞瑩助陣等方式，暗中拉抬聲勢。

不過，民調原本一路領先的柯文哲，近期受到韓流外溢效應拉抬藍營聲勢，與對手丁守中差距僅剩0.6％，柯一改先前空戰策略，全力強化陸戰實力，昨天直奔黃郁芬競總並針對特色公園政策交流，有別於先前快閃，柯昨停留1小時，對於黃的建議有求必應，要求隨行幕僚做好紀錄。

結束座談會行程後，柯文哲晚間也轉往寧夏夜市掃街拜票，柯婦女後援會也早早動員，集體穿著粉紅色背心為柯助陣，大喊「柯文哲！凍蒜！」氣氛熱烈，但過程中仍有獨派團體抗議叫囂。

據了解，柯文哲接下來兩周將巡迴北市西寧、東三水、士東等市場拜票，另搭配企業演講、園遊會活動，進行最後衝刺。

(中國時報)