蔡挺其邁稱北市青菜 姚被酸爆

2018年11月13日 04:11 中國時報 呂妍庭 、 郭建伸 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統11日出席嘉義市醫師公會舉辦的「107年醫師節慶祝大會」，致詞時多次強調現任嘉義市長涂醒哲就是醫生，是優秀的公衛專家，也不忘提到高雄市長候選人陳其邁也是醫生，要大家挺涂和陳，至於「台北市的就青菜他（隨便他了）」，結果害民進黨台北市長候選人姚文智慘遭網友酸被棄保；姚文智昨表示，「小英的話已很清楚，大家台語沒那麼糟吧？」

蔡英文前天連跑雲嘉嘉3場造勢活動，出席嘉義市長涂醒哲造勢晚會前，先參加嘉義市醫師節慶祝大會，她致詞時，對醫師有諸多肯定，說家人有人當醫生，她對醫生的感覺絕對正面，台灣人民能不能得到最好的照顧，「就靠大家了」，並強調未來的政策會更貼近醫生的需求。

小英還拜託在場醫師，說涂醒哲、陳其邁都是醫師，「醫師挺醫師」，「我講的是嘉義市，還有高雄市都同款」，「台北市的就青菜他（隨便他了）」。引發全場一陣笑聲，消息傳出，網友大嘆「姚姚苦，姚姚不說」

有網友解讀「這樣就是台北你們想投柯就投，隨便啦」，也有網友酸「連挺姚文智都說不出來，慘」，「姚媽媽又要氣到發抖了」，也有網友直接說「姚炮灰，真的有夠慘」。

針對蔡英文「台北市的就青菜他（隨便他了）」，姚文智受訪時說，「小英的話已很清楚，大家台語沒那麼糟吧？」

(中國時報)