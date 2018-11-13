菜價崩 林聰賢怨農會不幫忙

2018年11月13日 04:11 中國時報 游昇俯 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

今年因氣候平順、高麗菜超種，使得菜價提早在11月上旬崩跌。農委會主委林聰賢昨日表示，農產品產銷失衡，農會應出面協助政府調節，但全國農會向農民收取手續費，在台北農產運銷公司占有5名董事，今年以來沒看到他們出來，質疑農會沒扮演好在制度中的角色。

主委批農會 拿錢不辦事

對於林聰賢怪罪全國農會未協助產銷調節，全國農會總幹事張永成反擊，政策是農委會在訂，民眾繳的稅金是農委會在用，菜價出問題竟然要農會負責，「自己業務做不好還怪人。」

立法院昨日審查農委會預算，林聰賢報告108年度施政計畫並備詢。會前，針對外界唱衰水果外銷，林聰賢表示，台灣水果王國封號不是假的，主要還是要讓農產品更有競爭力，不是一句「九二共識」就能讓農產品賣得更好，不希望選舉年太多的政治語言，影響農民既有的訂單。

他並指出，近一兩年看到一個狀況，因台灣產業規模不大，有些人就故意操作價格，知道政府會下手拉抬，這種盤商「兩頭賺」，農委會會積極鎖定這些對象，從制度面打破壟斷現象。

針對近期高麗菜價崩盤，農委會日前曾發布新聞稿，質疑全國農會未協助順暢產銷，林聰賢答詢時表示，全國農會占北農5席董事聘請12位職員，並且向全國農民收取手續費，他們的職責就是每天下午農產出貨，要掌握明天市場的到貨量有多少。

但今年以來，沒看到這5名董事與12名職員出來，農糧署曾發公文要求檢討報告，到現在檢討報告也還沒寫出來，「大家可以檢視他們收手續費有無發揮功能」。

輔選趴趴走 被酸最認真

林聰賢表示，高麗菜拍賣價低，主要是田間採收沒分級，格外品也進到市場，平均起來價格就差，全國農會應該監督拍賣價為何低、承銷人有沒有不進場拍賣，但這次卻是農糧署跳出來，找公股承銷人進場護盤；他說，制度上設計讓農會收取手續費，全國農會便應協助政府，共同順暢產銷。

代表農會發聲的張永成怒批林聰賢不知道農民的苦，只知道到處去輔選，是史上最「認真」輔選的農委會主委，也是最無能的農委會主委，實在應該下台。

(中國時報)