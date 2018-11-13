合體張麗善 朱籲打倒3大敵人

新北市長朱立倫（中）和剛遞補國民黨不分區立委的林奕華（右二）南下為雲林縣長候選人張麗善（左三）打氣。（許素惠攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣長候選人張麗善繼與「最強菜販」韓國瑜合體，翻轉雲林選情的熱度持續增溫，12日邀請國民黨新北市長朱立倫站台，朱稱讚張是新北市府向雲林產地採購有機蔬果做學校食材的推手，當選一定能助農民行銷。張期盼與新北市長候選人侯友宜雙雙當選，形成友善連線，為農民謀福利。

朱立倫偕剛遞補國民黨不分區立委的林奕華一同南下輔選，極可能翻轉雲林的農業熱潮仍是主題，國民黨雲林縣黨部主委許宇甄指出，雲林有經濟不景氣、農產賣不掉、不幸福3大敵人，縣民要打倒這3個敵人，才能過著幸福快樂的生活。

朱立倫、林奕華、張麗善和搭檔斗六市長謝淑亞、前立委張嘉郡等，一起空手打破代表三大敵人的手板，象徵並希望張當選雲林縣長改善現況。

朱立倫指出，旅外定居新北市的雲林人很多，新北也是北台灣最大的蔬果集散地，他與張攜手推動新北學校有機營養午餐，就是直接向雲林產地採購，支持張當選，一定能讓雲林農產品順利銷到大台北地區，甚至海外。

張麗善感謝朱立倫照顧新北雲林鄉親，坦言只要農產品過剩，就想到要找朱幫忙，例如今年斗六文旦就破紀錄3分鐘賣出1290箱，呼籲旅北鄉親回雲林投她，而設籍新北的則支持侯友宜，讓她和侯都當選成「友善連線」，使新北與雲林合作無間。

(中國時報)

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